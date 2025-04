Đaci od sutra na raspustu, čim se vrate osmaci rade probu male mature! Detaljan kalendar do kraja školske godine: Na Vidovdan se dele knjižice

Prvi put u maju biće Nedelja sećanja i zajedništva u sećanje na žrtve masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju.

Tekuću školsku godinu obeležila je haotična situacija u pojednim školama zbog štrajka prosvetara i blokade nastave. Neke osnovne škole su tek pre nekoliko nedelja počele s radom, dok je nekolicina srednjih još u blokadi. Bez obzira na sve, đaci od sutra idu na prolećni raspust, dok će na Vidovdan, 28. juna, dobiti knjižice i svedočanstva.

Pošto ove godine pravoslavci i katolici Uskrs obeležavaju 20. aprila, svi školarci u Srbiji u isto vreme imaju ferije, i to od 16. do 21. aprila. Prvi radni dan je 22. april, kada počinje proba male mature. Ministarstvo prosvete je saopštilo da svi osmaci matematiku polažu 25. aprila, ali će testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i jednog od pet izbornih predmeta polagati od 22. do 30. aprila, po datumu i vremenu koje odredi škola.

Odmah nakon probe završnog ispita svi đaci ponovo imaju mini-odmor od 1. do 4. maja, odnosno četvrtak i petak, 1. i 2. maj, neradni zbog Međunarodnog praznika rada.

Ove školske godine od 5. do 9. maja prvi put se obeležava Nedelja sećanja i zajedništva kao sećanje na žrtve masovnih ubistava u OŠ "Vladislav Ribnikar", Duboni i Malom Orašju 3. i 4. maja 2023.

Prema ranije usvojenom školskom kalendaru koji podleže izmenama, osmaci školsku godinu završavaju 30. maja, a ostali 16. juna. Srednjoškolcima do trećeg razreda je poslednji nastavni dan 20. jun, a maturantima gimnazija 23. maj, odnosno stručnih škola 30. maj. Moguće su izmene datuma s obzirom na to da je ministarka prosvete ranije najavila mogući produžetak školske godine za najviše pet radnih dana za one koji ne uspeju da nadoknade nastavu.

Načini pripreme za malu maturu Kako bi ostvarili što bolje rezultate na testovima na završnom ispitu, đaci pored zbirki zadataka mogu da koriste i portal E-vežbaonica, na kom rešavanjem zadataka mogu da proveravaju svoje znanje. U osmoletkama većina nastavnika uveliko drži i pripremnu nastavu, dok su dodatne časove organizovale i pojedine veće opštine i traju do kraja maja. Iz Ministarstva prosvete podsećaju i da su im na raspolaganju snimljeni časovi u okviru projekta "Moja škola" na internet portalu RTS Planeta: 8. razred - Moja škola u pripremi za polaganje završnog ispita. Sve ove opcije su besplatne, a ukoliko se pak odluče za privatne časove, za to će roditelji morati da izdvoje od 500 do 2.000 dinara po času.

Osmaci završni ispit, prema sadašnjem kalendaru, treba da polažu 16, 17. i 18. juna, međutim, datumi su pomereni i novi će biti saopšteni nakon završetka probne male mature. Podela đačkih knjižica od prvog do sedmog razreda biće na Vidovdan, dok će osmaci svedočanstva dobiti najkasnije sedam dana po završetku školske godine.

Autor: Aleksandra Aras