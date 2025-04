Otac stradale žene Đuro Raca podneo prijavu za pad nadstrešnice zbog terorizma

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović danas je sa saradnicima primio oštećenog Đura Racu, oca Goranke Raca, stradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine i obavio razgovor sa njim.

Raca je podneo na zapisnik krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Uz krivičnu prijavu, Raca je tužilašvu dostavio i određene podatke kojima potkrepljuje svoje tvrdnje, nakon čega je Više javno tužilaštvu u Beogradu formiralo predmet.

VJT u Beogradu će predmet dostaviti na nadležnost i dalje postupanje Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, kao nadležnom za krivično gonjenje prijavljenog krivičnog dela Terorizam, imajući u vidu odredbe Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Đuro Raca, otac tragično preminule Goranke Raca koja je stradala u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, rekao je na centralnom skupu trodnevnog sabora "Ne damo Srbiju" 12. aprila da se 1. decembra protekle godine obratio tužiocu Višeg suda u Novom Sadu i obrazložio mu da je pad nadstrešnice izazvan terorističkim činom spoljnog i unutrašnjeg faktora.

On je tokom Svenarodnog sabora rekao da je tužiocu sve objasnio na stručan način, ali da tužilac još uvek nije to uzeo u obzir.

"To sam mu uputio 1. decembra, a do današnjeg dana nije izgleda uzeo to u obzir. Isto pismo sam poslao 23. februara višem tužiocu u Beogradu. Ni on se ne oglašava. Ja i dalje tvrdim i objasnio sam stručno i naučno kako je došlo do pada te nadstrešnice", rekao je Raca i dodao da ga je "obradovala vest da je optužnica vraćena na doradu" i da se "nada da će tužilac uzeti njegovo objašnjenje u obzir".

