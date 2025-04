Planirate putovanje? Ovo detaljan spisak razloga zbog kojih mogu da vas vrate sa granice

Postoji bar 8 razloga zbog kojih vas mogu vratiti sa granice

Svake praznične sezone, ali i sezone odmora, bar jednom čujemo da je neko vraćen sa granice. Obično se desi da pri pakovanju za putovanje u inostranstvu, više puta proverimo da li smo poneli pasoš, slično onome kao kada nismo sigurni da li smo isključili peglu, ali nedostatak pasoša nije jedini razlog zbog kojeg mogu da vas vrate sa granice. Ima ih bar još osam!

Čak i ako imate pasoš, on vam ništa ne vredi ako je istekao. Međunarodna vozačka dozvola, "zeleni karton", saglasnost roditelja za putovanje maloletnika mlađeg od 16 godina, vaučer o rezervisanom smeštaju... samo su neka od dokumenata bez kojih nema prelaska granice Srbije i odlaska na letovanje u inostranstvo.

Osim toga, pre puta važno je da proverite da li slučajno nemate neku neplaćenu kaznu, bez obzira na to da li se radi o saobraćajnom prekršaju, neplaćenoj parking kazni, ili dugu za komunalije, kao i da li je sudski postupak koji se vodi protiv vas možda ušao u fazu da vas sud traži poternicom. Jer, pored dokumenata, i ovo mogu biti razlozi da se letovanje završi pre nego što je i počelo, tako što ćete biti vraćeni sa granice.

U nastavku, dakle, šta vam je sve potrebno da bude po propisima, da bi ste bili sigurni da možete preći granicu Srbije.

1. Važenje pasoša ne manje od tri meseca

Najpre je važno da vam pasoš ne ističe za manje od tri meseca. Pre svega, ovo je važno ukoliko putujete u države Evropske unije.

Međutim, od ostalih turističkih destinacija na koje odlazi najveći broj domaćih turista, i Turska je među državama koja zahteva da vaša putna isprava ima važeće trajanje duže od šest meseci. Zbog toga, u većini turističkih agencija uglavnom traže da pasoš važi šest meseci od datuma povratka, nebitno od destinacije na koju putujete, kako bi se izbegla situacija da u se u inostranstvu zateknete sa nevažećom putnom ispravom.

Obratite pažnju i na još jednu stvar. Deci do 14 godina pasoši se izdaju na period od 3 ili 5 godina, zavisno od uzrasta, a odraslima na 10, tako da ako ste ga izvadili u isto vreme, to ne znači da u isto vreme i ističe. Dakle, ne rukovodite se datumom kada ste vi kao odrasli izvadili novi pasoš, već proverite dok kada važi dečji.

Za koje zemlje pasoši moraju da važe još tri, a za koje šest meseci, šta vam je potrebno da iz izvadite i sve ostalo važno o pasošima, pročitajte na ovom linku.

2. Identični lični podaci u pasošu i na avionskoj karti

S obzirom na to da u našem jeziku ogromna većina ličnih imena i prezimena sadrži slova naše abecede kao što su Đ, Ć, Š ili Ž, izuzetno je važno da na putnim dokumentima, kao što je avionska karta, vaši lični podaci budu napisani potpuno isto kao što su u pasošu ili ličnoj karti.

Dakle, na primer, ukoliko u vašem pasošu piše Živan Živanović, tako vaše ime mora biti odštampano i na avionskoj karti jer ako nije, Zivan će se tretirati kao potpuno druga osoba i neće mu biti omogućen ulazak u avion.

3. Gde treba međunarodna vozačka dozvola

Važeću međunarodnu vozačku dozvolu bez koje nema prelaska državne granice morate imati ako putujete u Italiju, Španiju, Belgiju, Dansku, Lihtenštajn, Monako, Norvešku, Nemačku, Francusku, Holandiju, Rusiju, Švajcarsku i Švedsku.

Zahtev za izdavanje se podnosi u Auto-moto savezu Srbije i traje koliko i obična vozačka dozvola.

Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna za putovanje u neku od država u našem okruženju: Crnu Goru, Hrvatsku, Severnu Makedoniju, Sloveniju i Grčku.

4. Gde treba "zeleni karton" i da li se traži putno osiguranje

“Zeleni karton”, kao i dokaz da je vaše vozilo osigurano, i dalje su potrebni ukoliko putujete u Severnu Makedoniju, Tursku, Albaniju,...

Takozvani Zeleni karton od 2020. godine nije potreban za Bosnu i Hercegovinu.

Putno osiguranje, kao što piše na sajtu MUP-a, obavezno je bez obzira na to na koju destinaciju putujete, mada su u praksi retki slučajevi da će vam na granici tražiti taj dokument.

5. Neophodna je saglasnost za putovanje deteta u inostranstvo

Kao što smo već pisali, da bi dete koje ima navršenih 16 ili manje godina, moglo da pređe granicu Srbije, bilo da putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, ono mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, bez obzira da li su oni u braku ili ne, odnosno zakonskog zastupnika. U slučaju da samo jedan biološki roditelj obavlja roditeljsku obavezu, onda je za putovanje maloletnog lica u inostranstvo dovoljna samo njegova saglasnost.

Potvrda, odnosno, overena saglasnost se dobija kod notara i cena ove usluge je oko 300 dinara po potpisu, dakle, ako je daje samo jedan od roditelja. Ako je potrebna saglasnost oba, ova usluga košta 600 dinara.

Ovde možete da preuzmete saglasnost roditelja za put maloletnog lica (ukoliko putuje sa jednim roditeljem) - PDF format

Ovde možete da preuzmete saglasnost roditelja za put maloletnog lica (ukoliko putuje sa jednim roditeljem) - WORD format

Saglasnost za putovanje maloletnog deteta u inostranstvo bez oba roditelja - WORD format

Saglasnost za putovanje maloletnog deteta u inostranstvo bez oba roditelja - PDF format

6. Deci neophodan pasoš iako odrasli mogu sa ličnom kartom

U Crnu Goru državljani Srbije mogu da uđu samo sa ličnom kartom, ali deca moraju da imaju pasoš, ukoliko nemaju ličnu kartu.

- Državljani Srbije mogu ulaziti u Crnu Goru i u njoj boraviti do 30 dana, sa važećom ličnom kartom. Od 1. januara 2020. godine maloletni državljani Srbije i Crne Gore državnu granicu između Srbije i Crne Gore mogu da prelaze samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu - navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Da o ovome mora i te kako da se vodi računa, potvrđuje slučaj od pre mesec dana kada je baka povela unuka na more, a onda su ih vratili sa granice i to usred noći. Majka je detetu za put spakovala izvod iz matične knjige rođenih i overenu zdravstvenu knjižicu, misleći da je to dovoljno. Međutim, putovanje im je preselo, morali su da se vrate nazad, jer je za prelazak u Crnu Goru deci potreban pasoš.

7. Ne zaboravite vaučer i novac

Konačno, na putovanje nećete moći da odete ukoliko se dogodi da uz sebe nemate vaučer kao dokaz da ste rezervisali smeštaj tamo gde planirate da odete, jer to u nekim slučajevima, pre polaska na put, traže turističke agencije.

Za nekolicinu država važi da vam je potrebno pozivno pismo onoga kod koga putujete u inostranstvo, a kod nekih zemalja postavljeni uslov za ulazak na njihovu teritoriju je imate dovoljno novca kod sebe, izračunato po danu boravka.

Informaciju o tome za koje države vam treba pozivno pismo, odnosno, novac, možete pronaći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

8. Kako da znate da li imate neplaćenu kaznu ili se protiv vas vodi sudski postupak

- Kako da proverite da li imate neplaćenu kaznu

Da biste proverili da li imate neplaćenu kaznu, najpre internet u pretraživaču ukucajte “registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa”, a kada pristupite tom sajtu jednostavnim ukucavanjem svog matičnog broja dobićete informaciju da li možda imate neku neplaćenu kaznu.



Naime, sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravosnažnom i izvršnom odlukom suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga koji nisu plaćeni u zakonski ostavljenom roku, upisuju se u taj registar.

Ako vas zbog ovoga zaustave na granici, rešenje je da u najbližoj pošti izmirite dugovanja i s uplatnicom, kao dokazom, nastavite putovanje.

- Kako da proverite u kojoj je fazi sudski postupak

Ako želite da proverite u kojoj je fazi sudski postupak, ako se neki vodi protiv vas, rešenje je odlazak na portal pravosuđa Srbije, na sajtu Ministarstva pravde u odeljku praćenje toka predmeta osnovnih i viših sudova, ukucajte broj svog predmeta.

Na taj način možete se informisati o tome do koje je faze sudski postupak stigao.

Naime, sa granice možete biti vraćeni u slučajevima da vas je sud pozvao da se javite zbog prekršaja ili neplaćanja novčane kazne, a to niste učinili. Tada sud raspisuje poternicu za vama i umesto prelaska granice i odlaska na letovanje možete praktično doživeti privođenje u sud od strane policije.

Autor: Snežana Milovanov