SPREMITE SE! Ovi delovi Srbije večeras PRVI na udaru PLJUSKOVA sa grmljavinom: Moguće oluje sa gradom, a padaće i PRLJAVA KIŠA

Srbija je danas pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana, a ovaj ciklon doneće večaras i u noći ka petku novi talas padavina.

Nakon jučerašnjih 30 stepeni, u Srbiji je i danas veoma toplo, uz temperature iznad 25 stepeni, a na jugoistoku Srbije biće i do 30. Nešto niže temperature su na severu i na zapadu, ali je u tim predelima toplo, uz temperature iznad 20 stepeni.

Osim veoma tople vazdušne mase, sa severa Afrike i iz Sahare nam i dalje pristižu velike količine peska iz Sahare, pa je atmosfera zamućena, a kiša koja je padala i koja se očekuje biće prljvava, sa česticama pustinjskog peska.

Maksimalna temperatura biće danas od 22 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.

Do kraja dana u većem delu Srbije očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala.

Biće i dalje veoma vetrovito, uz veoma jak južni vetar, koji će u košavskom području imati olujne udare, a na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja jugoistočni vetar imaće olujne udare od 100 kilometara na čas.

Kasnije posle podne i pred sam kraj dana u jugozapadnim, zapadnim i severozapadnim, a tokom večeri i noći i u centralnim i severoistočnim predelima Srbije i na području Beograda biće veoma nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova za obilnije pljuskove i oluje sa grmljavinom, lokalno i za grad. Grmljavinski procesi premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji prema severoistoku.

Na najjačem udaru mogućih oluja naći će se Bačka, Banat, Podrinje, Kolubarski okrug, Mačva i šire područje Beograda, a potom i delovi Banata, Pomoravlja, Podunavlja i Šumadije.

U predelima sa najintenzivnijim pljuskovima očekuje se da padne i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru u veoma kratkom vremenskom intervalu.

S obzirom da se i danas očekuje olujni vetar, a krajem dana i noćas i oluje sa grmljavinom, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu s njihovim najavama i upozorenjima.

U Srbiji u petak ujutro kiša, pljuskovi sa grmljavinom, uz tedenciju premeštanja padavina dalje na severoistok, uz postepeno razvedravanje sa jugozapada. Tokom dana suvo, uz sunčane periode, samo još ponegde na severoistoku, istoku i jugoistoku uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozpadni vetar, tokom dana u skretanju na severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepeni.

Za vikend malo ugodinije, ali i dalje toplo.

Za Vaskrs se očekuje sunčano i ugodno toplo.

Autor: Iva Besarabić