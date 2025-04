AMSS: Trenutno uobičajen intezitet saobraćaja, bez većih zadržavanja na granicama

Na putevima u Srbiji trenutno je uobičajen intezitet saobraćaja i nema većih zadržavanja na graničnim prelazima, rečeno je u Auto-moto savezu Srbije (AMSS).

Iz AMS S-a za Tanjug kažu da se pred vaskršnje praznike koje ove godine zajedno obeležavaju pravoslavni i katolički vernici, u popodnevnim časovima očekuje blago povećanje inteziteta saobraćaja, kao i da se u narednim danima može očekivati promenljivost inteziteta na graničnim prelazima. Prema podacima kojima raspolaže AMS S, zbog prolećnog školskog raspusta očekuju se gužve na izlasku iz Beograda, te se savetuje vozačima da ostanu strpljivi i voze pažljivo. Takođe, saopštili su da su trenutne vremenske prilike dobre, ali apeluju na vozače da obrate pažnju na promenu vremena i da prilagode vožnju tim promenama. Iz Hidrometerološkog zavoda kažu da se za danas u poslepodnevnim časovima, uveče i tokom noći na području Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije lokalno očekuju obilni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i kratkotrajno olujnim udarima vetra. Kada je reč o zadržavanjima na graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima čeka se do 30 minuta na izlaz i ulaz. Na teretnim terminalima najduže se čeka na graničnom prelazu Sremska Rača, gde su zadržavanja oko četiri sata na izlazu iz Srbije, a na ulaz u BiH se čeka do 30 minuta. Isto zadržavanje je i u oba smera na svim ostalim graničnim prelazima. Uprava granične policije takođe je saopštila da je u saradnji sa nadležnim graničnim organima Srbije i Mađarske, usaglasila promenu radnog vremena graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom od danas pa do 21. aprila, kao i od 25. do 27. aprila. Usaglašeno radno vreme je od 07 do 22 časova, umesto od 07 do 19 časova, a najavljena je i promena radnog vremena prelaza Bajmok - Bačalmaš u periodu od 18. do 20. aprila, koji će biti otvoren od 07 do 24 časova, umesto od 07 do 19 sati. Iz AMS S-a pozivaju vozače da prate njihova obaveštenja na sajtu, koja se redovno ažuriraju.

Autor: Dalibor Stankov