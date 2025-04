EVO KAKO PENZIONERI PORED PENZIJE MOGU DA PRIMAJU I PLATU: Sve zavisi od jedne stvari, ali je izvodljivo

Da bi penzioner, koji je napunio 65 godina života i stekao pravo na penziju, mogao da nastavi da radi na istom radnom mestu za to mora imati saglasnost poslodavca. Pored toga moraju biti ispunjenje specifične procedure koje podrazumevaju izmene u načinu obavljanja osiguravajućih obaveza.

Inače, prema važećem Zakonu o radu, radni odnos prestaje kada zaposleni napuni 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža, osim ako se zaposleni i poslodavac ne dogovore da nastavak radnog odnosa bude moguć.

U tom slučaju, poslodavac je obavezan da redovno uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao da je zaposlen običan radnik, a doprinosi se obračunavaju po standardnoj stopi na zaradu, bez obzira na to što je zaposleni u penziji. Ovi doprinosi se potom računaju u obračun njegove penzije, čime se penzioneru omogućava da povrati eventualne iznose penzije u budućnosti.

Procedura

Ako penzioner odluči da nastavi da radi nakon što je ostvario pravo na penziju, važno je da se pre podnošenja zahteva za penziju prvo povuče sa osiguranja i raskine radni odnos sa poslodavcem.

- Kada zaposleni ostvari minimalni uslov za starosnu penziju, uz godine života koje to prate, sa poslodavcem može da se dogovori o produžetku rada na istoj poziciji. Međutim, neophodno je da pre podnošenja zahteva za penziju prvo raskine radni odnos i izvrši odjavu osiguranja, između čega treba da da bude bar dan razlike - objašnjavaju iz PIO Fonda.

Nakon toga, zaposleni može ponovo da se prijavi na osiguranje i nastavi sa radom, bez ograničenja u vezi sa mogućnošću primanja penzije. Ovaj postupak omogućava korisnicima starosne i prevremene starosne penzije da, uz odgovarajuće osiguranje, nastave da rade, a ujedno mogu da primaju i platu i penziju, dok visina zarade zavisi isključivo od dogovora sa nadređenim.

Naknadno određivanje iznosa penzije

Bolje držeći penzioneri neretko se odlučuju da nastave da rade i posle penzionisanja, jer će im kasnije, kada konačno završe karijeru, na osnovu tog dodatnog staža penzija biti ponovo obračunata i uvećana za doprinose koje su u međuvremenu uplatili. Nije mali broj penzionera, naročito stručnjaka u određenim oblastima, koje poslodavci zadrže na poslu zbog njihovog dragocenog znanja i iskustva.

- Na osnovu novih uplata doprinosa, Fond PIO može utvrditi povoljniji iznos penzije. To znači da, iako je penzioner već započeo isplatu penzije, nakon određenog vremena rada može doći do povećanja iste, ukoliko nove uplate za penzijsko osiguranje dovedu do tog većeg iznosa - ističu iz PIO Fonda.

OKO 30.000 PENZIONERA IMA DVA PRIMANJA

- Teško je odrediti tačan procenat penzionera koji pored penzije primaju i platu. Ali, ako se osvrnemo na broj zahteva za ponovno utvrđivanje iznosa penzije po osnovu naknadno ostvarenog staža, moglo bi se reći da ih ima više od 30.000, iako je nezvaničan broj onih koji rade sigurno veći - navode iz PIO Fonda.

Obaveze poslodavaca

Važno je napomenuti da poslodavac ima obavezu da, ukoliko zaposli penzionera, uplaćuje sve zakonom predviđene doprinose, uključujući one za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i za zdravstveno osiguranje.

- Iako je Fond PIO odgovoran za uplatu doprinosa na penziju, poslodavac je dužan da za platu zaposlenog iz penzije plaća doprinose za zdravstveno osiguranje, u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju - istakli su iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Autor: Iva Besarabić