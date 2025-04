Sunčano uz blagi vetar! Sižu lepši dani: Od sutra letnje temperature

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde se uz promenljivu oblačnost još ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura će se kretati od šest do 12 stepein, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar.

Najniža temperatura će biti oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena.

U Srbiji će u nedelju i ponedeljak pretežno sunčano, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 27 stepeni, a samo se u ponedeljak posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi. Zatim promenljivo, toplo i nestabilno sa čestom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija može biti nepovolјna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenlјivog raspoloženja i glavobolјe.

