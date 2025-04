Neka se spremi i Beograd! Stižu pljuskovi sa grmljavinom, EVO i kada: U ovim delovima Srbije već pljušti

Pred sam kraj dana i tokom večeri delove Srbije zahvatio je novi talas kiše i pljuskova sa grmljavinom, koji se u južnoj visinskoj struji premeštaju prema severu.

U ovom času jaka kiša i dalje pada širom centralne Srbije, naročito u Kolubarskom okrugu, u Šumadiji, a kiša je praćena i pljuskovima sa grmljavinom. Ovaj grmljavinski sistem sa kišom i pljuskovima u nastavku večeri premeštaće se dalje prema severu, odnosno preko Pomoravlja ka Podunavlju i ka Beogradu, ali i ka južnim predelima Vojvodine.

Za sat vremena i područje Beograda sa juga zahvatiće kiša sa pljuskovima, a na širem području grada biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom.

Ove večeri kiše i pljuskova ima i na istoku Srbije i u oblasti Homolja, gde je prethodno bilo i jačih pljuskova sa grmljavinom. Kiša pada i na Kosovu i Metohiji, a lokalnih pljuskova ima i na zapadu i jugozapadu Bačke.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 10 do 16 stepeni, u Beogradu je 17°C. Zlatibor meri 10, Sjenica 8, a Kopaonik 4°C.

U toku noći kiše i pljuskova sa grmljavinom može biti i u ostalim predelima Srbije, uglavnom u centralnim, istočnim, severoistočnim i jugoistoičnim predelima Srbije, uz tedenciju premeštanja dalje prema severoistoku.

U toku jutra sa zapada i jugozapada očekuje se razvedravanje, a kiše i pljuskova sa grmljavino može biti još u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima Srbije.

Tokom dana u svim predelima Srbije biće suvo uglavnom pretežno sunčano.

Nakon jutarnjih 5 do 10 stepeni, maksimalna temperatura biće od 20 do 24, u Beogradu do 22°C.

Za Vaskrs sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27, u Beogradu do 25°C, što su vrednosti za 5-6 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

Autor: Snežana Milovanov