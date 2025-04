Najnovija prognoza se mnogima neće svideti: Danas pravi letnji dan, a onda sledi HLADAN TUŠ

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, istočnih pravaca, dok će se najniža temperatura kretati u rasponu od pet do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.



"U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim istočnim vetrom, a najniža temperatura biće oko 13 stepeni, dok će najviša dostići oko 27 stepeni", navode u RHMZ.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 28. aprila, očekuje se promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom, a maksimalna temperatura će u drugoj polovini sedmice biti u manjem postepenom padu.

Autor: Snežana Milovanov