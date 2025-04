TVOJA ŠTITNA JE TVOJ ŠTIT: Kreće karavan besplatnih pregleda štitne žlezde u gradovima širom Srbije

Prva stanica je Beograd 23. april na platou ispred paviljona Cvijeta Zuzorić

Zdravlje nema cenu, a preventiva je naš najjači saveznik – i zato neka ovog proleća tvoja štitna postane tvoj najjači štit. Putujuća ambulanta karavana pod nazivom „Tvoja štitna tvoj štit“, koju Udruženje „Heroine“ realizuje i ove godine uz podršku Fondacije Mozzart, posetiće 14 gradova širom naše zemlje. Početna stanica karavana zakazana je za 23. april, a mobilni kamion biće parkiran u Beogradu na platou kod paviljona Cvijeta Zuzorić, od 13 do 19 časova.

Nakon prestonice, karavan odlazi u Sombor, potom u Vrbas, Pančevo i Topolu. Mobilna ambulanta potom putuje na Zlatibor, pa u Ćupriju, Kuršumliju, Prokuplje, Niš, Pirot, Zaječar, Raču i Kulu. Posle puta po Srbiji karavan se ponovo vraća u Beograd, gde će se besplatni pregledi obavljati u periodu od 23. do 25. maja, a velika završnica biće upravo na dan kada se širom planete obeležava Svetski dan štitne žlezde. U svakom gradu pacijentima će ordinacija biti dostupna dva dana, na poznatim lokacijama, u intervalu od 13 do 19 časova. Besplatni pregledi namenjeni su za žene i muškarce od 20 do 60 godina, koji nemaju postavljenu dijagnozu i ne primaju terapiju za poremećaj rada štitne žlezde.

„Drago nam je što smo po drugi put deo ove važne inicijative i što imamo priliku da pružimo besplatne preglede štitne žlezde svim građanima. Štitna žlezda igra ključnu ulogu u našem zdravlju, a mnogi problemi sa njom ostaju neprepoznati dok ne izazovu ozbiljnije posledice. Kroz ovu akciju želimo da podstaknemo građane na redovne kontrole i preventivne preglede, jer je zdravlje na prvom mestu. Prevencija je najbolji način da sprečimo razvoj bolesti, a u ovom slučaju to znači i sprečavanje problema koji mogu uticati na kvalitet života”, istakla je Milica Čakajac, ispred Fondacije Mozzart.Karavan pregleda štitne žlezde, koji se organizuje u saradnji sa Udruženjem „Heroine“, ima za cilj pružanje zdravstvene podrške ženama i obavljanje besplatnih pregleda štitne žlezde i u ruralnim delovima Srbije. Putujuća ambulanta, opremljena ultrazvučnim aparatom, posetiće gradove od severa do juga naše zemlje, kako bi se omogućili besplatni dijagnostički pregledi. Glavni cilj projekta je edukacija i informisanje građana o važnosti prevencije oboljenja štitne žlezde, s obzirom na porast broja obolelih, naročito nakon pandemije.

