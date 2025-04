LJUDI MASOVNO IDU ULICOM, TRLJAJU OČI I NOS! 'Mace' divljaju, vazduhom kruži i 14 jakih alergena, a uskoro kreće NOVA AGONIJA

Beli delovi plodova topole, poznatiji kao "mace", sve su prisutniji, ali ne predstavljaju alergene niti uzročnike zdravstvenih problema, izjavila je Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine. Aktuelan je i alergeni polen čak oko 14 vrsta, dok mace topole, koje će biti prisutne do kraja leta, izazivaju samo mehaničke nadražaje očiju i nosa.

Cvetanje topole alergija

"Moramo da pojasnimo da to nije polen nego deo ploda topole i biće prisutan do kraja leta. Ove mace nisu alergeni i ne izazivaju hemijske reakcije nego samo mehanički mogu iziritirati nos. One izazivaju mehaničke nadražaje očiju i nosa. U vreme kada su one prisutne, polen topole prolazi”, rekla je Ana Ljubičić iz Agencija za zaštitu životne sredine.

Kako je bilo izuzetno toplo u prethodnom periodu u vazduhu je aktuelan alergeni polen više vrsta, prema merenjima Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, oko 14.

“U ovom periodu to je polen drveća. Prisutan je hrast, orah, grab, vrba, jasen. Očekujemo uskoro i lipu”, rekla je Ljubičić.

Prema njenim rečima, najjači alergen je polen breze, ali i kako je za "K1" rekla Ana Ljubičić među alergenima hrasta ima, takođe, mnogo u vazduhu.

"On ima jako alergeno svojstvo. Mi ga svrstavamo negde u srednje. Ali u kombinaciji svih ovih vrsta, bez obzira da li su oni jakog, srednjeg ili visokog potencijala alergenog, svi oni u kombinaciji daju jednu jako sliku alergenosti, i sigurno će u ovom periodu naši sugrađani imati problema", kaže Ljubičić.

Grmljavina pogoršava situaciju

Kiša koja pada samo će privremeno malo stišati situaciju, a posebno je problematično ukoliko grmi.

Ana Ljubičić iz objasnila je da kada grmi dolazi do razbijanja polenovog zrna, na više sitnih, pa posle pljuskova, pacijenti koji imaju alergiju na polen imaju više problema. Takođe, posle pljuskova pacijenti imaju problema, pa je mnogo bolja varijanta kada kiša pada više dana i to kiša koja sipi stalno i kontinuirano.

U maju nas, kako je dodala, očekuje polen trava.

"Na ovu vrstu polena su mnogi sugrađani osetljivi i ta vrsta ima jak alergeni potencijal. Za korove je još rano govoriti”, rekla je Ljubičić.

Simptomi alergije na polen drveta breze

Simptomi alergije na polen breze se ne razlikuje od drugih uobičajenih simptoma alergije na polen, a to su:

Kijanje, kašalj, začepljen nos, svrab ili curenje iz nosa – simptomi alergijskog rinitisa (peludna groznica)

Svrab ili suzenje očiju, otok očiju - simptomi alergijskog konjunktivitisa

Glavobolja

Umor

Ljudi sa dijagnozom astme i alergije na polen breze mogu da kašlju, imaju piskanje, otežano disanje i stezanje u grudima.

U nekim slučajevima, ljudi koji su alergični na polen breze mogu da dožive i oralni alergijski sindrom (OAS) - koji se naziva sindrom alergije na polen-hranu. Kod OAS-a, simptomi se razvijaju nakon jedenja voća ili povrća koje je botanički povezano sa stablima breze, piše Blic zdravlje.

Simptomi OAS-a su:

Peckanje ili svrab u ustima

Osip na ustima

Grebanje ili bol u grlu

Oticanje usana, usta, jezika ili grla

Autor: D.B.