Da li se U SREDU I PETAK posle Uskrsa POSTI? Mnogi vernici greše, a crkva ima jasan stav po tom pitanju

Prva nedelja nakon Uskrsa poznata je kao Svetla nedelja ili Svetla sedmica koja simbolizuje radost vaskrsenja Isusa Hrista Mnogi imaju dilemu da li bi u sredu i u petak trebalo da poste.

Prva nedelja posle Uskrsa, u pravoslavnom kalendaru poznata kao Svetla nedelja ili Svetla sedmica, ima poseban značaj i karakteristična je po nekim specifičnim pravilima i običajima. Jedna od dilema na koju mnogi ne znaju odgovor odnosi se na post – da li bi ove sedmice u sredu i petak trebalo postiti ili ne?

Svetla nedelja, koja traje od Uskršnjeg ponedeljka do prve nedelje posle Uskrsa, simbolizuje radost vaskrsenja Isusa Hrista. Zbog posebne radosti i važnosti ove sedmice, Srpska pravoslavna crkva uvela je promene u uobičajenom ritmu posta. Naime, ove nedelje vernici ne poste ni u sredu, ni u petak, kao što je to slučaj najvećim delom godine.

Pravoslavni hrišćani, koji tradicionalno poste svake srede i petka, u Svetloj nedelji su oslobođeni uzdržavanja od mrsne hrane, kako bi u potpunosti uživali u radosti vaskrsenja. Ovo pravilo naglašava svečani karakter nedelje i poziva na slavljenje, zajedništvo i duhovno uživanje.

Simbolika prekida posta tokom Svetle nedelje

Prekid posta sredom i petkom u Svetloj nedelji ima dublju simboliku. To ukazuje na Hristovo vaskrsenje kao pobedu nad smrću i oslobađanje od greha.

Kako je Uskrs najveći hrišćanski praznik, a sveti oci su ga zvali i "praznikom nad praznicima", Svetla nedelja pruža vernicima priliku da u apsolutnoj slobodi i uz bogatu trpezu proslave vasrksnuće Isusa Hrista.

Ukidanje posta sredom i petkom u ovoj nedelji naglašava radost i duhovnu obnovu koju donosi Uskrs. Vernici koriste ovu nedelju za intenzivno prisustvovanje liturgijama, zajedništvo sa porodicom i prijateljima, kao i učestvovanje u svečanostima koje slave Hristovu pobedu nad smrću. Izostanak posta označava slobodu i radost koje je donelo Hristovo vaskrsenje.

U nekim krajevima Srbije ova sedmica naziva se još i takozvanom trapavom sedmicom, odnosno nedeljom kad vernici mogu da jedu meso, mleko i mlečne proizvode, kao i jaja i proizvode od jaja.

Trapava sedmica, tj. sedmica u kojoj vernici ne poste ne "pada" samo posle Uskrsa, već i posle Božića (7. januara, pa sve do 18. januara), posle Nedelje iza mitara i fariseja (ove godine od 9. do 15. februara) i praznika Duhovi, odnosno Trojice (ove godine od 8. do 14. juna).

Autor: A.A.