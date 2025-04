PANDEMIJA KORONE UNIŠTILA IMUNITET NACIJE! Ovo su glavni simptomi na koje se Srbi masovno žale

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Nikola Anđić, Tanjug/Darko Vojinović, Tanjug AP/Thom Bridge/Independent Record via AP, Tv Pink Printscreen | |

Porast obolelih od karcinoma, ali i od kardiovaskularnih i mentalnih bolesti direktna je posledica epidemije koronavirusa, tvrdi doktor Emir Solaković, kardiovaskularni hirurg i profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Prema njegovim rečima, kovid je direktno uticao na slabljenje imunog sistema, koji bi trebalo da nas štiti od kancerogenih ćelija i drugih oboljenja.

- Imuni sistem je taj koji vas čuva, koji vodi borbu u vašem telu svaki dan, bez pauze. U našem organizmu stalno kruže kancerogene ćelije. One su tu, hodaju kroz telo, ali ih naš imuni sistem zaustavlja i uništava. Dokle god imuni sistem pobeđuje, vi ste zdravi. Međutim, ako kancerogene ćelije pobede imuni sistem, razvija se rak - poručio je on i dodao da je korona uništila imuni sistem:

- Kada imunitet padne, kancerogene ćelije dobijaju slobodan prostor. Zato danas imamo porast obolelih od raka, ali to niko ne povezuje sa koronom.

Doktor Solaković ukazuje i na posledice koje je virus ostavio na mentalno zdravlje ljudi.

- Ljudi su ranjivi, psihički iscrpljeni, mnogi završavaju u psihijatrijskim bolnicama, čak i oni koji na prvi pogled izgledaju zdravo. Korona je ušla u sve sisteme ljudskog organizma, a posebno u one najslabije. Napadajući imuni sistem, koronavirus je otvorio vrata ne samo raku već i dijabetesu, srčanim problemima i mentalnim poremećajima - objasnio je dr Solaković, dodavši da je mentalno stanje nacije narušeno.

Simptomi postkovida

* problemi sa srcem

* osećaj slabosti

* umor

* slaba koncentracija

* depresija

* česte glavobolje

* kardiovaskularni problemi

* ćelavost

* problemi sa sluhom

* demencija

Specijalista neuropsihijatrije prof. dr Slavica Đukić Dejanović slaže se s tim da je koronavirus ostavio velike posledice na zdravstveno stanje ljudi.

- Zaista nisam imala prilike da vidim studije i istraživanja koja potvrđuju da je korona uzrok povećanog broja obolelih od karcinoma, ali mogu provereno da vam kažem da je pandemija zasigurno izazvala pandemiju mentalnih bolesti. Neretko mi danas u ordinaciju dolaze pacijenti koji kažu da su njihove psihičke smetnje, kao što su nesanica, strahovi, lupanje srca, počele upravo u vreme korone - rekla je Đukić Dejanović, dodavši da su o tome rađena istraživanja i kod nas i u svetu.

Ona je istakla da se verovatno povećao broj ljudi koji su oboleli od nekih drugih bolesti za vreme korone i otkrila zbog čega je to tako.

- Nažalost, usled preopterećenosti zdravstvenog sistema i radnika koji su danonoćno lečili kovid pacijente i spasavali im živote, preventivni pregledi i rano otkrivanje drugih bolesti bili su u drugom planu, tako da se zato verovatno povećao broj obolelih od nekih drugih bolesti, jer nisu bili toliko u fokusu u jeku pandemije - objasnila je ona.

U vreme kovida 700.000 ljudi imalo mentalne probleme

Prema nacionalnom istraživanju sprovedenom od juna do oktobra 2021. godine, svaka šesta odrasla osoba u Srbiji ispunila je kriterijume za neki od 12 najčešćih psihičkih poremećaja!

- To znači da je oko 700.000 ljudi bilo pogođeno mentalnim problemima tokom pandemije. Simptomi depresije su se udvostručili u odnosu na period pre pandemije, i to sa 2,1% na 4,1% u 2021. godini - pokazalo je istraživanje o mentalnom zdravlju nacije u vreme pandemije.

I infektolog prof. dr Žarko Ranković rekao je za Informer da koronavirus jeste ostavio određene posledice na zdravstvenu sliku nacije.

- Iako ne mogu da potvrdim da je korona uzrok povećanog broja obolelih od karcinoma, jer do sada nije bilo naučnih radova na tu temu, govorilo se o produženom kovidu, padu imuniteta i komplikacijama na srcu kao nekim od posledica koronavirusa. Produženi kovid se odnosi na ljude koji su duže vreme osećali tegobe jer korona nije samo respiratorna bolest već i sistematsko oboljenje koje zahvata sve sisteme i organe u telu, zbog čega su se osetile razne promene u telu, kao na primer, miokarditis kod mlađih ljudi, kojima se tada preporučivalo da izbegavaju teže fizičke aktivnosti - objasnio je infektolog.

