Temperatura i do 30 stepeni, ali RASTE I OVA OPASNOST! Uskoro stiže preokret - spremite se za OLUJNO NEVREME

U Srbiji će do kraja vikenda biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj oblačnosti i maksimalne dnevne temperature od 26 do 30 stepeni, a prema prognozi UV indeksa Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sunčevo zračenje u većini mesta naredna dva dana prelazi normalne vrednosti i kreće se od umerenog do visokog zbog čega obavezno treba izbegavati prekomerno izlaganje suncu!

RHMZ je za danas posle podne najavio u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, lokalni razvoj oblačnosti i retku pojavu kratkotrajne kiše ili plјuska, zatim toplo i sunčano u subotu i nedelju, a od ponedeljka se očekuje destabilizacija vremena.

Zbog umerenog UV indeksa (3-5) danas su „žutom“ bojom obeleženi:

Crni Vrh

Požega

Dimitrovgrad

UV indeks je danas visok (6-7, "narandžasta") u:

Somboru

Novom Sadu

Sremskoj Mitrovici

Valjevu

Beogradu

Nišu

Zlatiboru

Kopaoniku i ostalim mestima širom Srbije

Neophodno je biti na oprezu od prekomernog direktnog izlaganja sunčevim zracima jer su moguće loše posledice po zdravlje.

Kako da se zaštite od UV zračenja?

Izlaganje suncu, opekotine od sunca i želja za tamnim tenom mogu da povećaju rizik od malignog oboljenja

Stručnjaci upozoravaju da tvrdnje na Tik Toku o borbi protiv akni sunčanjem i uz pomoć solarijuma nisu tačne.

Sunčanje i pojedini lekovi mogu biti rizični za zdravlje.

Vremenska prognoza i UV indeks za Srbiju za subotu

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, u subotu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na krajnjem severu Vojvodine kratkotrajno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura vazduha će biti od 7 do 15 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

U celoj Srbiji UV indeks sunčevog zračenja je visok (6-7). Palić, Novi Sad, Zrenjanin, Banatski Karlovac, Vršac, Beograd, Veliko Gradište i Negotin su u „narandžastom“ sa 6, dok je UV indeks 7 u svim ostalim mestima.

Vremenska prognoza i UV indeks za nedelju

U nedelju će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će biti od 9 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 29 stepeni.

Drugog dana vikenda UV indeks zračenja je umeren (3-5) u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Vršcu, Loznici, Beogradu i Valjevu.

Visoko UV zračenje (6-7) je u svim ostalim mestima, dok u „crveno“ zbog vrlo visokog indeksa (8-10) u nedelju ulazi Kopaonik, Peć i Prizren.

U ponedeljak toplo, ali nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

U ponedeljak će u Srbiji biti promenljivo oblačno, tokom dana u severnim, zapadnim i jugozapadnim, a uveče i u centralnim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

-Lokalno su moguće i obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

RHMZ upozorava da je zbog lokalne pojave grmljavina, meteorolozi moguć:

rizik od udara groma

opasnost za život ljudi i životinja

problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju

rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama

problemi u transportu električne energije zbog udara groma

lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na imovini

Zbog pljuskova kiše ili jake kiše sa padavinama većim od 10 l/m² u periodu do 3 sata jer su moguće:

poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima, problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje poljoprivrednih aktivnosti)

šteta na imovini i povređivanje ljudi.

U utorak nestabilno, moguća pojava grada

Promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa Grmljavinom očekuje se u utorak. Lokalno su moguće i obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova.

Vetar slab i umeren, u centralnim i južnim predelima povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni.

Svežije sa pljuskovima i grmljavinom u prvoj dekadi maja

Od 7. do 11. maja, objavio je RHMZ, u Srbiji će biti promenljivo oblačno i još malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Autor: S.M.