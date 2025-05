Gold gondola dočekala milionitog putnika

Danas je zlatiborska Gold gondola, u petoj godini poslovanja, dočekala svog milionitog putnika i time ponovo dokazala da je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija naše zemlje. Titulu milionitog putnika ponela je četvoročlana porodica Stojičić iz Vlasotinca. U pitanju je značajan trenutak u turističkom razvoju ne samo žičare, već i cele zlatiborske regije.

Od nagrada porodica Stojičić je dobila milion vožnji Gold gondolom, plaketu – ručni rad lokalne radionice Tiffany, paket autentičnih proizvoda iz Gondola šopa i branč u vazduhu, kao i brojne druge poklone partnera zlatiborske gondole, poput besplatnog boravka na Zlatiboru, spa i velnes sadržaja i atrakcija.

Nagrade je porodici uručila direktorka JP „Gold gondola Zlatibor“ Bojana Božanić i tom prilikom je poručila: „Ova brojka je bila naš bio san u koji sam verovala od prvog dana realizacije ovog projekta. Nepokolebljiva vera nas nekoliko koji smo učestvovali u izgradnji gondole je dovela do ovoga. Kroz naše aktivnosti i sve sadržaje koje pružamo smo stigli do milionitog putnika. Ovaj istorijski uspeh za nas je dodatna motivacija da do sledećeg miliona pružimo još bolji kvalitet zabave u saglasju sa prirodom i potrebama modernog turiste.“

Gotovo svaki treći posetilac Zlatibora jedan svoj dan provede na gondoli. Pored turista iz svih delova Srbije, najviše putnika dolazi iz zemalja u regionu: Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bugarske. Od gostiju iz drugih zemalja najbrojniji su oni iz Kine, Rusije, Indije i sa Malte.

„Ovo je naša prva vožnja ove godine, iako na Zlatibor dolazimo više puta godišnje. Jako smo uzbuđeni svi, i suprug Nikola i deca Pavle i Luka. Nije nam bila u planu vožnja danas, ali su deca insistirala da se voze gondolom, jer baš vole ovde da se igraju. Nadam se da ćemo iskoristiti sve ove poklone“, izjavila je Andrijana Stojičić.

„Bili smo začuđeni, nismo ovo očekivali, videli smo da se nešto sprema, ali nismo znali šta. Rekli su nam da pređemo sa desne strane i odjednom je krenuo vatromet. Od svih planina najčešće biramo Zlatibor, dolazimo ovde bar tri puta godišnje, uvek u septembru za moj rođendan“, dodao je Nikola Stojičić.

Konstantno interesovanje gostiju zlatiborska gondola održava modernim pristupom turizmu koji prepoznaje potrebe savremenog putnika. Zato Gold gondola nije obična žičara, već putnicima pruža celodnevnu zabavu i nudi boravak u prirodi, kreativne radionice za decu i odrasle, manifestacije, koncerte, pozorišne predstave, bioskop na otvorenom, kao i mnoštvo besplatnih aktivnosti na međustanici i Torniku.

Devet kilometara najmodernije vazdušne trase i 72 kabine su kapitalni projekat Opštine Čajetina u vrednosti od 13,5 miliona evra, koji je već u prvoj godini poslovanja pokazao svoju opravdanost i postao ekonomski pokretač čitave zlatiborske regije. Prema analizama poslovanja i projekcijama, milioniti putnik je i bio očekivan u prvoj polovini ove godine, dok su u planu investicije u nove sadržaje na vrhu Tornika i novu trasu žičare do Pribojske Banje.