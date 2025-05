ZA NJIMA SE I DALJE TRAGA! Nestali pod nerazjašnjenim okolnostima, a jedan slučaj posebna je MISTERIJA (FOTO)

Godišnje u Srbiji, u proseku, nestane više od 1500 osoba. Veliku većinu njih, pronađe porodica ili policija, ali postoje i slučajevi kada se to ne desi.

Tako je u Srbiji nekoliko nestanaka izazvalo posebnu pažnju javnosti. Neki od tih slučajeva su i nestanak Milana Đorđevića (42), farmaceuta iz Niša, Tamare Novakov (19), Viktora Kukoljca (25), Milice Alkić (37), Ane Ličnik (34)

Ana Ličnik nestala na Vidikovcu

Ana Ličnik (34) nestala je 24. marta 2024. godine nakon što je poslednji put viđena u autobusu broj 23 na Vidikovcu.

Ona je, kako je utvrdila istraga, izašla iz autobusa i od tada joj se gubi svaki trag. U autobusu je, namerno ili slučajno, ostavila torbu u kojoj se nalazio dokument sa brojem telefona njenog bivšeg supruga.

Bivši suprug prijavio nestanak

Neposredno pre nestanka, prema tvrdnjama njenog bivšeg muža, Ana je prodala stan.

- Kontaktirao me je izvesni Zlatko 24. marta i rekao mi da je pronašao Anine stvari. Tu je bila knjižica sa njenim dokumentima, lična karta, vozačka dozvola i telefon. Ja sam prihvatio te stvari, očekujući da će se Ana javiti na svoj telefon. Međutim, to se nije desilo. Znao sam šifru njenog telefona, skinuo sam je i počeo sam da zovem ljude iz njenog imenika. Međutim, niko mi nije dao informaciju gde bi ona mogla da bude. To mi je bilo sumnjivo. Dan posle sam otišao u policijsku stanicu. Tamo su mi rekli da sačekam još par dana, možda se ona javi. Kako se nije javila, otišao sam da prijavim njen nestanak - ispričao je ranije Ivan.

Slučaj nestalog farmaceuta iz Niša

Slučaj Milana Đorđevića, farmaceuta iz Niša, koji je pod misterioznim okolnostima nestao 10. juna 2024. godine na Suvoj planini, i dalje privlači pažnju javnosti.

Porodica je shvatila da se nešto dogodilo sa Milanom Đorđevićem kada nije došao s posla da vodi sina na rođendan.

Pre toga se oko podneva javio supruzi i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan.

- Kada se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo svi krenuli da ga zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil - izjavila je ranije Milanova majka Marica.

Policija iz Niša, ali i iz drugih organizacionih jedinica, i dalje tragaju za farmaceutom, a od potrage ne odustaje ni porodica Milana Đorđevića.

Izvor iz istrage rekao je nakon nestanka da je potraga za nestalim farmaceutom u izvesnom smislu intenzivirana, ali da "opipljivih rezultata" još nema.

- Potraga ide u nekoliko pravaca. I dalje se pretražuje teren, odnosno lokacija na kojoj je poslednji put viđen, ali i širi reon tog mesta. Teren je izuzetno nepristupačan što dodatno otežava potragu za nestalim muškarcem - rekao je ranije izvor "Blica".

Policajci koji rade na ovom slučaju, uporedo sa pretragom terena, ispituju kontakte, kako poslovne tako i privatne, koje je u vreme pre nestanka imao Milan Đorđević.

- To je uobičajena procedura. Ispituje se sa kim je komunicirao, na koje teme i da li se eventualno tu krije razlog nestanka - ispričao je nakon nestanka sagovornik iz istrage.

Tamara Novakov nestala kod Pančeva

Tamara Novakov (19) iz Jermenovaca kod Pančeva nestala je 19. oktobra prošle godine i to nakon što je izašla iz kuće sa dečkom Elvisom Nikolićem (23).

Policija je u kanalu Dunav - Tisa - Dunav 27. oktobra, našla telo Elvisa Nikolića. Kako smo tada pisali, obdukcijom je utvrđeno da se nesrećni mladić utopio.

Tamarina majka je ranije izjavila za medije da se ona posvađala sa dečkom pre nestanka.

- Veče pre nestanka on je spavao kod nas, zapravo je vrlo često to radio. To veče su se svađali, a zatim izašli iz kuće i peške krenuli da stopiraju do mesta u kome je njen dečko živeo - rekla je ranije Tamarina majka.

Njena sestra Kristina, ispričala je ranije za "Blic" da policija i inspektori koji rade na pronalasku njene sestre, često svraćaju u njihovu porodičnu kuću i razgovaraju sa njima ne bi li našli Tamaru Novakov.

- Dolaze policajci, razgovaraju sa nama. Ako ne dolaze onda zovu telefonom i pitaju da li smo primetili nešto. Njihov rad ne dovodim u pitanje. Takođe pretražuju naloge na društvenim mrežama koje je Tamara imala pre nestanka, proveravaju njene kontakte - rekla je Kristina nedavno.

Milica izašla u šetnju i nestala bez traga

Milica Alkić (37) nestala je 14. marta u Novom Sadu, a njena porodica od tada nema nikakvih informacija o njoj.

Na sajtu "Registar nestalih lica Srbije" navodi se da je Milica izašla u šetnju i da se više nije vratila. Telefon je ostavila kod kuće.

Milica Alkić je visoka 160 centimetara, teška oko 60 kilograma, ima plavo zelene oči i svetlo smeđu kosu.

Viktor iz Užica nestao poslednjeg dana marta

Užičanin Viktor Kukoljac (26) nestao je 31. marta na teritoriji užičkog naselja Ada i od tada se o njemu malo toga zna.

Viktor je u trenutku nestanka na sebi imao duksericu sa kapuljačom i pocepane farmerice i bio je bos.

Povodom njegovog nestanka, u medijima se oglasila i njegova majka Zlata.

- U momentu nestanka, bio je u crnoj dukserici svilenoj, ne pamučnoj. Farmerke su bile crne. Dukserica je napred imala delove tamno-zelene boje. On se sigurno negde snašao i presvukao. Verovatno je u nekoj odeći, poput "radnog odela" koja mu i ne pristaje - ukazuje Viktorova mama.

Ona moli sve ljude koji ugledaju negde njeno dete da pozovu najpre policiju, pa onda i nju na broj telefona 060/196-73-86.

Autor: Jovana Nerić