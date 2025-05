Budite strpljivi! POČELE GUŽVE, SRBI SE VRAĆAJU SA PRAZNIČNIH PUTOVANJA: Kolone na mnogim saobraćajnicama

Velike gužve očekuju se danas na graničnim prelazima, putevima širom Srbije, ali i na ulazima u Beograd i ostale gradove Srbije.

Danas je poslednji dan prazničnog produženog vikenda koji je obuhvatao 1. i 2. maj, kao i subotu i nedelju (3. i 4.), a očekuje se da će se građani u poslepodnevnim časovima polako vraćati kućama. Gužve su na pojedinim deonicama puteva već počele, a kod Zlatibora je snimljena dugačka kolona vozila.

Za odlazak iz Srbije, ljudi su za Prvi maj na granicama čekali i do pet sati. Prethodnih dana ulice Beograda su bile prazne. Trenutno, u prestonici još nema gužvi, ali iz AMSS-a su već najavili da nas očekuju kasnije tokom dana.

Velike gužve kod Zlatibora i Užica

Nepregledna kolona vozila uveliko se formira iz pravca Zlatibora, a kako se može videti na mapama, crveni se potez sa Zlatibora preko Čajetine i dalje prilazu u Užice.

Na granicama se polako stvaraju gužve

Na graničnim prelazima oko 11 časova uveliko se stvaraju kolone vozila i to najviše na izlazu iz Srbije u Hrvatsku i Mađarsku. Najveće gužve zabeležen su na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci.

Naime, naši i ljudi sa Balkana koji su za praznike posetili domovinu, masovno se sada vraćaju nazad u različite evropske zemlje, i to preko Hrvatske i Mađarske.

Velike gužve su takođe prisutne i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom - daleko veće pri ulazu u Srbiju, nego izlazu.

Gde se očekuju najveće gužve u Srbiji

Kako navodi AMSS, u drugom delu dana moguće su uobičajene gužve i usporena vožnja, prvenstveno na auto-putu Miloš Veliki, autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu, magistralnim putevima - posebno na području Užica i Zlatibora, kao i ostalim koji vode sa izletišta i nacionalnih parkova ka gradovima.

Gde su najveće gužve na graničnim prelazima

"Najopterećeniji su prelaz Horgoš sa Mađarskom, Batrovci sa Hrvatskom, Gostun i Jabuka sa Crnom Gorom, Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom, kao i prelaz Preševo sa Severnom Makedonijom", navodi AMSS.

Apel ABS i MUP

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja savetuju svim vozačima da prave redovne pauze na dva - dva i po sata, kako bi imali fokus tokom upravljanja vozilom.

Nažalost imali smo prilike da vidimo dosta saobraćajnih nesreća u danima kada su ljudi odlazili iz Srbije, bilo je lančanih sudara, čak se dogodilo i u jednom tunelu zapalio automobil.

Međutim, službe Hitne pomoći ni vatrogasci nisu mogle da priđu jer su ljudi vozili i zaustavnom trakom. Zbog toga iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju da ljudi ne blokiraju zaustavnu traku, s obzirom na to da je to put za upravo službe Hitne pomoći, vatrogasce, policije, ukoliko dođe do nezgode.

Kako da znate gde su radovi na putu

Informacije o radovima na putevima, kao i koliko se na kojim graničnim prelazima čeka, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na sajtu AMSS.

Kako da znate kolika je gužva na granicama i putevima

Kako biste tokom puta saznali na kom graničnom prelazu je najveća gužva, a gde je najprohodnije, od velike pomoći mogu da vam budu četiri stvari.

JP "Putevi Srbije"

Za sve one koji se od petka odlučuju na put po Srbiji ili negde u inostranstvo, od koristi će biti praćenje dnevnih servisnih informacija na sajtu JP “Putevi Srbije”, da bi znali ima li radova na nekim saobraćajnicama, da li su neke privremeno zatvorene i koji su onda alternativni pravci, te da ili ima gužvi na naplatnim stanicama autoputeva, ali i kakve vremenske prilike, od magle do poledice, vas očekuju na pojedinim deonicama.

Obratite pažnju: Ovo će vam pomoći u domaćem saobraćaju, ne i u inostranstvu.

Sajt AMSS

Kako se budete približavali granici, stanje na prelazima i putevima uopšte možete da proverite na sajtu AMSS, a koristan je link gde uživo možete da pratite snimak sa kamera. Osim samog snimka, tu je navedeno i koliko se, prema zvaničnim informacijama, čeka na granici.

Obratite pažnju: AMSS daje informacije samo o tome koliko se čeka na našoj granici, dakle bez onog što vas dodatno očekuje u međuzoni i na samom prelazu države suseda. A to može da pridoda nekada i još nekoliko sati čekanja u koloni.

Aplikacije za mobilni

Prikaz gužvi na granicama daju i aplikacije za pametne telefone, poput "BorderWatcher". Ona se oslanja na iskustva korisnika aplikacije koji objavljuju koliko su vremena proveli na nekom graničnom prelazu.

Dovoljno je da odaberete zemlju iz koje dolazite i u koju idete i izaći će vam lista graničnih prelaza i trenutno vreme čekanja. Možete i vi da podelite svoje iskustvo i tako pomognete i drugima.

Obratite pažnju: Korišćenje mobilnog internet saobraćaja na graničnim prelazima može da prouzrokuje vanredne troškove ako se zadesite u romingu.

Google Maps

Ako u Gugl mapama uključite opciju prikaza intenziteta saobraćaja (traffic) i zumirate na određeni granični prelaz, ili bilo koji drugi deo vaše rute, možete da vidite koliko su duge kolone automobila predstavljene punim crvenim ili bordo linijama.

Obratite pažnju: Važno je da se o gužvama i stanju na prelazima informišete na vreme, makar pola sata pre dolaska na granicu. Jer, ako dođete pred granicu i upadnete u gužvu, više nema nazad, nema polukružnog - osuđeni ste na čekanje. Još jedna važna napomena, opcija "traffic" ne radi u offline modu mape koju ste prethodno preuzeli.

Takođe, pročitajte šta smete da unesete u Srbiju pri povratku sa putovanja.

