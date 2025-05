Maksimalno do 30 stepeni, ali stižu kiša, pljuskovi i grmljavina: Moguće oluje sa gradom i obilnim padavinama!

Na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima promenljivo oblačno i veoma nestabilno vreme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i grmljuavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Na jugu i jugoistoku biće pretežno sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, tokom dana na severu zemlje u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 17°C, maksimalna dnevna od 22 stepeni u Bačkoj do 30 stepeni na jugoistoku i istoku Srbije.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u ponedeljak promenjivo oblačno, toplo i sparno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.



Na širem području grada očekuju se i grmljavinske nepogode. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni, potom i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 17°C, maksimalna dnevna 25°C.

Autor: S.M.