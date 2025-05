JAK PLJUSAK, GRAD I VETAR UPRAVO HARAJU OVIM DELOM SRBIJE! RHMZ niže upozorenja, evo gde se dalje premešta olujni oblak

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije u kome se navodi da se i danas očekuju grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Prema poslednjim prognozama, i sutra će u Srbiji postojati opasnost od nevremena. RHMZ i danas niže upozorenja.

"Jak oblačni razvoj sa intenzivnim plјuskom, gradom i jakim vetrom sa područja Leskovca biće u premeštanju ka zoni Vlasotince - Grdelica (Jablanički okrug)", upozorava RHMZ u 15,35 sati.

Ranija upozorenja RHMZ

"Izolovana pojava grmlјavinskih nepogoda sa gradom i jakim vetrom danas je moguća na području Kosova i Metohije i krajnjeg jugoistoka zemlјe", upozorio je RHMZ.

Što se vetra tiče, on će danas biti slab i umeren, u većem delu severozapadni, a samo na jugu zemlje zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni Celzijusovih na severu i zapadu do 23 stepena na istoku Srbije.

Da se i sutra nastavlja sa nepogodama, RHMZ takođe upozorava:

"Sutra se rizik od nepogoda ponovo značajno povećava u centralnom pojasu Srbije - od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlјa sve do juga Banata i istočne Srbije. Osim grada i olujnog vetra, u oblasti jakih plјuskova očekuje se i velika količina kiše za relativno kratko vreme (20 - 40 mm, lokalno i više)".

Upaljen meteoalarm danas i sutra

Kako navodi RHMZ, na teritoriji Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Istočne Srbije, Jugoistočne Srbije i Kosova danas je na snazi žuti meteoalarm što označava da vreme može biti opasno, praćeno grmljavinom i kišom.

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

"Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ.

Sutra će opasnost od nevremena biti još veća - narandžasti meteoalarm se širi na još veći broj okruga i u tim delovima preti opasnost od pljuskova i grmljavine.

Vremenska prognoza do kraja nedelje

U četvrtak na severu i severozapadu Srbije oblačno i hladno za ovaj period godine, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima uz slab do umeren severoistočni vetar, koji će do kraja dana biti u skretanju na severozapadni.

U ostalim krajevima toplije, promenljivo i nestabilno, pa se očekuju i sunčani periodi i oblačni razvoji praćeni kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U centralnom pojasu zemlje, od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlja sve do južnog Banata i istoka Srbije ponovo će biti uslova za razvoj grmljavinskih nepogoda praćenih gradom, jakim ili olujnim vetrom u zoni pljuskova i većom količinom kiše za kratko vreme.

Van grmljavinskih razvoja, vetar će biti slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, a u planinskim predelima i na jugu Srbije pojačan. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 12 stepeni na severu Vojvodine do 25 stepeni na jugoistoku Srbije.Od petka malo toplije

Od petka promenljivo uz smenu oblačnih i sunčanih intervala i uz maksimalne temperature od 16 do 21 stepen. Kiša se krajem dana u petak i u toku noći (09/10.05.) očekuje na jugu Srbije, a u nedelju i početkom sledeće sedmice (11 - 13.05.), kao kratkotrajna i lokalna pojava i u ostalim regionima u zemlji.

