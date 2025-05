Sudar toplog afričkog anticiklona i hladnog arktičkog ciklona jedan je od uzroka vremenskih neprilika u Srbiji, nepogoda, grada, grmljavine, olujnog vetra i jakih padavina. Okidač je i nestabilna atmosfera sa dosta vlage i relativno toplo vreme. Meteorolozi su najavili da će do četvrtka biti vrlo nestabilno, a prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), 9. maja će se situacija primiriti, biće promenjivo, kiša se krajem dana i u toku noći očekuje na jugu Srbije, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice, kao kratkotrajna i lokalna pojava i u ostalim delovima zemlje.

RHMZ upozorava za četvrtak da se rizik od nepogoda ponovo značajno povećava u centralnom pojasu Srbije - od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlјa sve do juga Banata i istočne Srbije.

-Osim grada i olujnog vetra, u oblasti jakih plјuskova očekuje se i velika količina kiše za relativno kratko vreme, 20 - 40 mm, lokalno i više – poručuju iz RHMZ.

U četvrtak su na snazi su „žuto“ i „narandžasto“ upozorenje zbog grmljavine i kiše.

Prvi stepen upozorenja na grmljavinu i kišu važi za Banat, samo na grmljavinu za jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju, u zapadnoj Srbiji za kišu.

Drugi stepen upozorenja je zbog ove dve opasne pojave na snazi u:

- U četvrtak na severu i severozapadu Srbije oblačno i hladno za ovaj period godine, povremeno s kišom i lokalnim plјuskovima uz slab do umeren severoistočni vetar, koji će do kraja dana biti u skretanju na severozapadni najavio je RHMZ.

U ostalim krajevima biće toplije, promenlјivo i nestabilno, pa se očekuju i sunčani periodi i oblačni razvoji praćeni kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

U centralnom pojasu zemlјe, od Kolubarskog okruga na zapadu, preko Šumadije i Pomoravlјa sve do južnog Banata i istoka Srbije ponovo će biti uslova za razvoj grmlјavinskih nepogoda praćenih gradom, jakim ili olujnim vetrom u zoni plјuskova i većom količinom kiše za kratko vreme.

Van grmlјavinskih razvoja, vetar će biti slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, a u planinskim predelima i na jugu Srbije pojačan. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 12 stepeni na severu Vojvodine do 25 stepeni na jugoistoku Srbije.

Zbog lokalne grmljavine sa ili bez padavina postoje rizici:

- rizik od udara groma

- opasnost za život ljudi i životinja

- problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energijurizik od iniciranja pojave vatre

- problemi u telekomunikacijama

- mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma

- moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Zbog pljuskova kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom od 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata moguće su:

- poteškoće u urbanim sredinama (problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima)

- problemi u saobraćaju i transportu

- odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti

- šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja

U Beogradu će u četvrtak biti pljuskova i grmljavine. Najniža temperatura 12 stepeni, najaviša 18 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

U petak će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana i u toku noći na jugu Srbije prolazno naoblačenje s kišom. Vetar će biti slab do umeren, na istoku zemlje povremeno jak, severozapadni, krajem dana u skretanju na severoistočni.

Najniža temperatura će biti od 5 do 11 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen.

U Beogradu će biti promenjivo oblačno. Minimalna temperatura će biti 8 stepeni, maksimalna 18 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za subotu

Prvog dana vikenda biće biće umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo. Prestanak kiše ujutro i pre podne očekuje se na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u drugom delu dana kratkotrajno kiše biti ponegde u Timočkoj Krajini.

Duvaće slab i umeren, u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji pojačan severni vetar. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni. Krajem dana i u toku noći razvedravanje, oosim na istoku Srbije.

U Beogradu će biti promenjivo oblačno sa najnižom temperaturom 9 stepeni i najvišom 18 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za nedelju

U nedelju se očekuje promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a posle podne i uveče se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče u Vojvodini umeren do jak, severni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen.

U Beogradu promenjivo oblačno. Minimalna temperatura 9 stepeni, maksimalna dnevna 19 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju od 12. do 16. maja

Meteorolozi RHMZ su najavili u vremenskoj prognozi da će od ponedeljka 12. maja do petka 16. maja biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

- Očekuje se i izolovana, retka, pojava kratkotrajne kiše ili pljusk – kažu u RHMZ.

U Beogradu su u ponedeljak mogući pljuskovi. Najniža temperatura vazduha će biti 9 stepeni, najviša 20 stepeni.

Autor: Jovana Nerić