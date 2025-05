'KRPELJI I KOMARCI SU POSTALI PRAVI AGRESORI' Pedijatar dr Milićević ukazao na važnu stvar u borbi protiv insekata! OVO JE VAŽNO DA ZNATE (VIDEO)

Nakon kiše, dođe sunce, ali i komarci i krpelji. Toplo i vlažno vreme pogodno je za ove krvopije, što će reći da je Srbija pravi raj za krpelje i komarce.

Pedijatar dr Saša Milićević istakao je danas za TV Pink da su krpelji i komarci ove godine postali pravi agresori.

- Posle kiše, komarci naprave haos. Napili su se krvi ovih dana. Ima ljudi koji su magnet za komarce, dok na druge neće. Ima dece koja reaguju burnije. To su deca sklona alergijama, koja su sklona da reaguju na polene, hranu. Oni više oslobađaju histamin. Zato se javljaju otoci. Prosto tada dolazi do širenja - rekao je doktor.

To je retko kad opasno, ali ne bude zarazno.

- Kada se pojavila SIDA ljudi su se bojali da to ne prenose komarci. To bi tragedija bila. A kada je u pitanju virus Zapadnog Nila, bitno je da se to otkrije na vreme - rekao je on.

Kada su u pitanju krpelji, Milićević kaže da oni čekaju u zasedi.

- Ima ih svuda,važno je da se nađu, ne smemo da dozvolimo da ih ne primetimo. Ne znači da je svaki krpelj zaražen. Važno je izvaditi ga - naveo je doktor.

Kući ljubimci takođe ogu da imaju krpelje, zato moramo redovno da pregledamo decu, pse, naveo je.

- Krpelji su savršeni paraziti, oni sami po sebi anesteziraju regiju gde su se zakačili. I zato je uvek bolje da ih doktor vadi - rekao je Milićević potom.

Autor: D.B.