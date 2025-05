SRPKINJA NA GRANICI SA GRČKOM 'POPILA' OZBILNJU KAZNU! Policija je zaustavila, a onda je usledila DRAMA i sada je u još većem problemu

Žena iz Srbije krenula je prošle godine na letovanje na omiljenu destinaciju u Grčkoj, ali je po povratku sa odmora na granici doživela neprijatno iznenađenje.

Naime, kako je rekla, njeno vozilo zaustavila je policija i napisala kaznu jer se putnik na zadnjem sedištu nije vezao. Sada planira odmor i ove godine, pa su joj se javile određene brige - šta ako bude imala problem zbog toga što kaznu nije platila?

Ona je zatražila pomoć i u Fejsbuk grupi "Grčka info" i tamo objasnila zašto nije mogla da plati kaznu, a pošto je prošlo dosta vremena, a naredno putovanje se bliži, njena zabrinutost je rasla.

- Prošle godine, u povratku sa letovanja iz Grčke, na desetak kilometara od Dojrana, zaustavila me je policijska kontrola i napisala kaznu od 50 evra zbog toga što se moja mama nije vezala na zadnjem sedištu. Policajca sam pitala gde da platim, s obzirom na to da je bila nedelja, a u autu bio je i autistični sin koji se prilično unervozio zbog vrućine čitave situacije. On (policajac) je samo tiho rekao, da ne čuje kolega, kako će sve biti u redu i da ne brinem - napisala je žena u objavi, pa nastavila:

- Planirala sam da je platim prilikom sledećeg prelaska granice, međutim sada sam se zabrinula da li ta mogućnost uopšte postoji i da li ću imati nekih problema u vezi toga - upitala je ona.

Kako je objasnila, dali su joj papir na kojem su napisali kaznu njenoj majci sa njenim podacima, ali su upisali i broj registarskih tablica uz objašnjenje kako je ona vozač i samim tim odgovorna je za saputnike.

Kako je napisala, kaznu nije mogla odmah da plati jer je bila nedelja, ali i njen sin bio je prilično uznemiren, pa je u toj gužvi samo gledaloa da što pre pređe granicu.

Autor: S.M.