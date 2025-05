'Zahtevam da vratimo služenje vojnog roka' Milorad Stupar general u penziji: Samo samostalnošću i jakom privredom možemo očuvati svoju slobodu

Povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom bivši načelnik pešadije Vojske i predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije 1990-1999. general Milorad Stupar održao je govor i poslao jasnu poruku srpskom narodu.

- Šta to mi radimo braćo i sestre, radimo sve ono da ne bude kao što je bilo, jer bilo je da je moj deda Janko ratovao na Italijanskom frontu, a onda na Solunskom. Da je moj otac Rade ratovao 41. i 45. i došao do Sremskog fronta. Da sam ja Milorad Stupar ratovao 90. do 2000. godine na prostoru SFRJ. Činim sve da moj unuk Vukašin ne bude ratni dobrovoljac i činimo sve da opet ne ratujemo - rekao je Stupar.

On je rekao da kada se veliki tuku neka se tuku, a da srpski narod malo sa strane i ispod kamena treba da sačuva ono što nam je ostalo jer ako ovako nastavimo neće nas biti za sto godina.

- Zato pamet u glavu i shvatite šta vam general govori, velike su sile protiv nas, poenta je da nas vrate u Srbiju 41. i 45. godine kada je jedan srspki narod imao pet srpskih vojski koje su se tukli između sebe, nedićevci, partizani, četnici...čine nam to da nas ponovo zavade, da nas razore. Razaraju nam porodice, zato slušajte šta vam ko govori i gde smo mi to. Po nekim pitanjima treba da se razlikujemo , treba da se borimo, pogotovu treba da razvijamo privredu jer bez privrede nema ništa. budite osetljivi na slobodu jer sloboda je ono što su nam podarili naši dedovi, ne moćežemo to da uništimo, a ona se može učiniti samo najedan način da imamo sistem odbrane koji gradimo kroz vojnu neutralnost. Zahtevam da vratimo služenje vojnog roka da se pripremimo, jer sloboda ne zavisi samo od nas već i od drugih, samo sovjom samostalnošću i jakom privredom možemo očuvati ovu slobodu - poručio je Stupar.

Autor: Dalibor Stankov