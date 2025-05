Hit biznis u Srbiji: Nećete verovati kolika je zarada po kvadratu

Uspeh u ovom poslu često zavisi od kvaliteta rada.

Otvaranje preduzetničke radnje u Srbiji često se smatra dobrom poslovnom prilikom, posebno u sektorima sa stalnom potražnjom.

Jedna od najatraktivnijih delatnosti poslednjih godina je usluga čišćenja – čišćenje stanova, poslovnih prostora i vozila. Pitanje koje mnogi postavljaju jeste da li se ovaj posao zaista isplati i koliko se može zaraditi.

Na domaćim forumima i društvenim mrežama često se vodi diskusija o profitabilnosti paušalnih radnji za čišćenje. Iskustva i saveti korisnika mogu biti od velike koristi onima koji razmišljaju o ulasku u ovaj posao.

Sada se usluge naplaćuju po kvadratu, a ne po satu. U Beogradu je početno bilo uobičajeno naplaćivati od 1 do 2 evra po kvadratu. Na primer, čišćenje stana od 80 kvadrata često košta oko 80 evra, a posao se obavlja za dva sata. U praksi, to znači da jedan radnik može dnevno očistiti 4 do 5 stanova, što ukazuje na potencijalnu zaradu, ali i na to da je posao često vrlo zahtevan i prebukiran.

Uspeh u ovom poslu često zavisi od kvaliteta rada i stručnosti. Preporuka je najpre pronaći klijente, proveriti tržišnu potražnju i tek nakon toga razmišljati o osnivanju firme. Kao što jedan korisnik ističe:

Otvaranje radnje za čišćenje u Srbiji ima potencijal da bude isplativo, ali uspeh zavisi od kvaliteta rada, ozbiljnosti i sposobnosti da se izdvojite iz mase. Kao i u svakom poslu, posvećenost i profesionalizam su ključni faktori za dugoročni uspeh.



Autor: Dalibor Stankov