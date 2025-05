Nevreme u Srbiji nije veštački izavano! Hemičar Nikolić: To ne znači da to nije ljudska krivica, moramo da vodimo računa o našoj planeti

Nevreme koje je zahvatilo Srbiju u pojedinim delovima imalo je teške posledice za poljoprivrdnike čije su parcele opustošene i bile prekrivene gradom. U kombinaciji sa niskim temperaturama zemljoradnici se sučavaju sa problemima.

Često možemo da čujemo izjave pojedinih ljudi da je u pitanju hemijski rat i kao te oluje neko veštački izaziva.

Mladen Nikolić, hemičar, kaže za Pink da nevreme nije veštački izazvano već je sve to posledica promene klime.

- Da razdvojimo dve stvari. Jedna je da li je neko to uradio da padne konkretno grad, a drugo je da li imao češće te superćelijske oluje. Mi smo ih imali i ranije ali ljudi nisu često te izraze upotrebljavali - rekao je Nikolić dodajući da da je uzrok prirodni i nije neko veštački upotrebio neko oružje da bi taj grad pao, ali to ne znači da to nije ljudska krivica.

Objašnjava da imao prirodne cikluse klime gde sve dosta zavisi i pod kojim uglom je zemlja kao i od orbite zemlje oko Sunca, koja nije okrugla nego elipsasta.

- Kada se napravi ta savršena oluja mi smo jako bliže Suncu nego obično, onda imao to što nam se desilo prošle godine, pik temperature. Tako će na primer ova godina biti slična preprošloj i imaćemo blagi pad temperature, a za desetak godina imaćemo situaciju i da nam se zimi zaleđi Ada i Dunav - rekao je Nikolić.

Ivan Ristić, meteorolog, dodao je da i Sunce ima period oko 11 godina i da je normalno da i Zemlja ima neki svoj period promene i dešavanja.

On je naveo da te promene podrazumevaju pored porasta temperatura i porast broja zemljotresa i vulkana.

- Sve se aktiviralo u zadnjih 50 godina i primetan je porast svih tih prirodnih promena, kraj ovog ciklusa se očekuje negde oko 2030. godine kada ćemo polako krenuti da se vraćamo u neku normalu - rekao je Ristić

Nadovezujući se na priču hemičara Mladena Nikolića Ristić navodi da ovo jeste sve prirodno, ali da mi sa kišom dobiijamo i sve što je u atmosferi.

- Ta kiša u oblacima pokupi sve aerosoli, sve te hemijske nusprodukte koje je čovek napravio. Imamo i taj saharski pesak koji se podigne iz pustinje, sad u Arijlu imali smo pre neki dan rojeve insekata koji su pali sa tom kišom, za koje se i ne zna iz kog regiona su došli - rekao je Ristić.

Naveo je primer i pojave kada su padale ribe sa kišom objašnjavajući da se to dešava samo u područjima pored mora, uz sve to imamo i sumporne kiše, čak i plave kiše dodaje Ristić.

- Neke reakcije postoje kada iz fabrika pojedine supstance odu u oblak, onda nastaje rekacija i dolazi do stvaranja neke vrste plave kiše. Ova pojava se skoro desila u Americi - objašnjava Ristić.

Hemičar Nikolić je rekao da sve dok mi ne počnemo planski da radimo tj. proizvodimo samo ono što nam treba, a ne da bi više prodali imaćemo i višak zagađenja.

- Kada pogledamo najviše ima zagađivača u zapadnoj Evropi i sve je to odatle, zato što se tamo proizvodi da bi se prodavalo - kaže Nikolić.

Dodaje da je naše delovanje po prirodu strašno i mi to tek polako saznajemo.

- Mi moramo da vodimo računa o našoj planeti, ali na žalost u divljem kapitalizmu to nije moguće jer je profit tamo osnova - zaključio je Nikolić.

Autor: Dalibor Stankov