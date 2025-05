Oglasio se PIO Fond: Naplata doprinosa premašila plan, evo šta se dešava sa penzijama

Na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) od 1. januara do 9. maja je naplaćeno 19,6 milijardi dinara ili 6,2 odsto više nego što je bilo predviđeno finansijskim planom Fonda PIO, a u odnosu na isti period prethodne godine prihodi od doprinosa su veći za 49 milijardi dinara odnosno za 16,88 odsto, izjavio je danas direktor Fonda PIO Relja Ognjenović.

On je za Tanjug rekao i da Fond PIO uspeva da se izbori sa velikim brojem tužbi podnetih protiv njega zbog ćutanja uprave i da je broj tužbi lane smanjen na 14.000 sa 48.000 koliko ih je bilo u 2023. godini, dok je u prva četiri meseca ove godine bilo oko 1.300 tužbi.

Ognjenović je istakao da su dobri finansijski pokazatelji u prva četiri ovogodišnja meseca nastavak ranijeg trenda pošto je i prošle godine fond ostvario suficit od 8,3 milijarde dinara.

- Ako uzmemo u obzir da smo imali dva puta povećanje penzija u 2024. godini, od 14,8 i 10,9 odsto, taj rezultat je daleko veći. Naročito ako se ima u vidu da smo prvi put od 2015. godine, kada su Zakonom o PIO izmenjeni uslovi za penzionisanje i uveden institut prevremene starosne penzije, lane imali i povećanje broja penzionera od 0,4 odsto - rekao je on.

Dodao je da su u ukupnim prihodima i primanjima u 2024. godini, koji su iznosili 1.088,35 milijardi dinara, prihodi od doprinosa za PIO činili 78,3 odsto, a ukupni transferi iz budžeta 20,7 odsto.

Kada se posmatraju samo čiste dotacije, odnosno nedostajuća sredstva za isplatu prava, ona su činila 15,6 odsto, a ostali transferi koji su zakonom o PIO i drugim propisima utvrđeni kao obaveza Republike činili su dodatnih 5,1 odsto. Prema njegovim rečima penzioneri mogu da budu spokojni, jer će penzije biti isplaćivane redovno, ustaljenom dinamikom, uz primenu povećanja penzija u skladu sa zakonom.

- Dodao bih i to da smo za naše korisnike u ovoj godini izdvojili 1,4 milijarde dinara za unapređenje društvenog standarda, tako da će oko 105.000 penzionera moći da koristi neki od vidova društvenog standarda - oporavak u banji, paket solidarne pomoći ili učešće u organizovanim sportsko-kulturnim manifestacijama pripadnika trećeg doba i sve to je moguće zahvaljujući dobrim prihodima Fonda - rekao je on.

Istakao je da je istovremeno sa finansijskim jačanjem fonda i unapređenjem osnovne delatnosti, rađeno i na poboljšanju uslova u radnom okruženju, na stvaranju boljih uslova u kojima se građanima pružaju usluge, na digitalizaciji poslovnih procesa i prilagođavanju organizacije rada novim zahtevima.

Te investicije i aktivnosti će, naveo je on, uskoro u velikoj meri doprineti skraćivanju rokova za donošenje rešenja o pravima za osiguranike. Kada je reč o velikom broju tužbi protiv Fonda PIO zbog ćutanja uprave, koje su prošle jeseni bile prepoznate kao problem Fonda PIO, Ognjenović je istakao da fond uspeva da se izbori sa njima i da je broj tužbi smanjen.

- Fond PIO je bio na udaru pojedinih advokata koji su zloupotrebili ograničenja upravnog postupka i podnosili mesečno po 6.000 do 7.000 zahteva za dobijanje nekih informacija iz upravnog postupka koje ni na koji način ne utiču na ostvarivanje prava, niti na korišćenje ostvarenih prava. Vrhunac zloupotrebe je evidentiran u septembru 2021. godine, kada smo u jednom danu primili 25.000 zahteva advokata - rekao je on.

Dodao je da su iz fonda sve vreme nastojali da sudu ukažu na očiglednu zloupotrebu od advokata.

- Radili smo to dokumentujući našu tvrdnju nevalidnim punomoćjima koja korisnici nisu dali, punomoćjima davno preminulih korisnika, jednim pismom tražili su po nekoliko različitih zahteva, podnošeno je na hiljade zahteva u istom momentu kako bi se blokirao rad službe, zahtevi su podnošeni u Beogradu, a odnosili su se na celu Srbiju i dok se ovde zavedu i razdvoje, zatim proslede nadležnoj filijali, rokovi su tekli i slično - istakao je sagovornik Tanjuga.

Dodao je da se na sve ove zahteve nije moglo blagovremeno odgovoriti, jer bi se time ugrozio postupak rešavanja po zahtevima za ostvarivanje prava na penziju i ostalih prava iz PIO, nakon čega su sledile tužbe zbog ćutanja uprave.

Fond je u 2023. godini primio 48.000 tužbi zbog ćutanja uprave, u 2024. je bilo oko 14.000, a u prva četiri meseca ove godine oko 1.300 tužbi.

- Smanjenje broja tužbi je pozitivan efekat prihvatanja stavova Fonda PIO od strane suda u vezi sa masovnim zahtevima advokata, jer smo nedvosmisleno ukazali na sve elemente zloupotrebe. To je bilo presudno da bi se, uz našu reorganizaciju posla i povećanu ažurnost, broj tužbi sveo na razumnu meru - zaključio je Ognjenović.

Autor: Dalibor Stankov