Arbutina: Srbija ulazi u eru nuklearne energije, mali reaktori su budućnost

Srbija čeka francusku preleminarnu studiju o nuklearnom programu! Arbutina: SMR reaktori su budućnost Srbija u narednih mesec do dva očekuje preliminarnu studiju iz Francuske koja bi trebalo da ponudi smernice za razvoj nacionalnog nuklearnog programa.

Dalibor Arbutina, direktor JP Nuklearni objekti Srbije, istakao je za RTS da se razmatraju opcije izgradnje nuklearnih objekata, sa akcentom na tehnologiju malih modularnih reaktora (SMR).

„Mali modularni reaktori su potpuno bezbedni. Pogotovo što, za razliku od svojih prethodnika – kondencionih velikih reaktora – oni nemaju cevovod koji bi bio kritičan, gde bi moglo da dođe do pucanja cevi i širenja kontaminacije, to jest radijacije. To je najnovija tehnologija i ceo svet će se vrlo brzo okrenuti ka njima“, rekao je Arbutina.

On je dodao da su Rumunija i Bugarska već potpisale ugovore o istraživanju i budućoj implementaciji malih modularnih reaktora. „Oni zamenjuju postojeće, jer su prvo malih dimenzija i vrlo bezbedni, tako da su neka budućnost što se tiče ovih nuklearnih tehnologija. Pristupačni su mestima gde ne može lako da se dovede električna energija“, naveo je Arbutina.

Govoreći o nuklearnoj nesreći koja se dogodila 15. oktobra 1958. godine u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, Arbutina je podsetio da je tog dana izveden eksperiment koji je pošao po zlu.

„To je bio običan dan. Ovde u institutu Vinča radili su se svakodnevni eksperimenti. Tog dana eksperiment je radio student diplomac sa Fizičkog fakulteta, koji je vršio merenja u potkritičnom režimu rada reaktora. Sa njim je bio još jedan kolega. Nalazili su se ispod nivoa, u rupi ispod reaktora. Dva tehničara su bila na dve platforme, gore i dole, a tehničarka Rosa se nalazila za komandnim pultom“, rekao je Arbutina.