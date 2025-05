Katarina se udala u bakinoj venčanici staroj 51 godinu: Suze u očima i osmeh na licu ponosne bake preplavile mreže (VIDEO)

Dok bi možda mnogi pomislili da je u pitanju kreacija po poslednjoj modi, lepa Katarina odlučila se za jedan vanvremenski gest - udala se u venčanici svoje bake koja ja stara 51 godinu.

Snimak venčanja devojke imena Katarina postao je viralan na platformi TikTok i to sve zbog njene venčanice. Dok bi možda mnogi pomislili da je u pitanju kreacija po poslednjoj modi, lepa Katarina odlučila se za jedan vanvremenski gest - udala se u venčanici svoje bake koja ja stara 51 godinu.

Na pomenutom snimku vidi se Katarina koja oblači venčanicu dok je baka posmatra sa suzama u očima i osmehom na licu. Malo je reći da je baka pucala od ponosa, a kako i ne bi.



- Definicija sreće: nosiš bakinu venčanicu na svom venčanju i baka tome prisustvuje - napisala je Katarina na TikToku pa dodala:

- Prva najbolja odluka: venčati se u bakinoj venčanici koja je stara 51 godinu. Druga najbolja odluka: otići u Luvr. Treća najbolja odluka: udati se za čoveka koji pravi ovakve fotografije - zaključila je.

Malo ko zna da nasleđivanje venčanice ima i posebnu tradiciju u našoj kulturi - venčanica koja se nasledi nosi blagoslov žene koja ju je prva obukla i veruje se da donosi mudrost, mir i večnu ljubav. Kao što je i bilo za očekivati gest ove mlade devojke izazvao je lavinu pozitivnih komentara.



"Neke bi mlade dame rekle da je to 'seljački', 'zastarelo' jer zapravo nisu svesne šta je sreća. Bravo, devojko. Mnogo sreće u daljem životu, i tebi i baki", "Toliko bih volela da nosim bakinu venčanicu, ali ona nije prisutna da me vidi u njoj", "Najskuplja venčanica koju sam videla... jer vredi više od svih kristala ovog sveta", "Moja, nažalost, nije dočekala… ali neka vam je srećno i neka vas prati njena ljubav", "Ništa lepše nisam videla odavno. Ali bakin pogled i osmeh… to nema cenu, ovo je više od mode", samo su neki od komentara u nizu.

Autor: D.B.