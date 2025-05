U OVOM DELU SRBIJE VEĆ POČELI PLJUSKOVI: Evo gde i kada se još očekuju kiša i grmljavina! A taman smo uživali u letnjem vremenu...

Do večeri hladni front stići će preko ostatka severa Srbije i do Beograda i centralne Srbije, a tokom noći i do juga Srbije

Današnji dan kratkotrajno nam je doneo vreme nalik letnjem, s obzirom na to da temperature dostižu letnjih 27°C. U većini predela i dalje je sunčano. I dok je vreme kod nas letnje, hladni front prelazi preko Mađarske, u sklopu ciklona iz centralne Evrope, navodi Đorđe Đurić.

I dok front Mađarskoj donosi drastično zahlađenje, koje je centralnoj Evropi donelo pravo jesenje vreme, a planinama i sneg, na krajnjem severu Vojvodine trenutno se javljaju predfrontalne nestabilnosti, pa u pograničnom sloju sa Mađarskom ima kiše i pljuskova. U ovom času pljuskovi su zahvatili šire područje Subotice.

U nastavku poslepodneva hladni front stići će upravo prvo do severa Vojvodine i doneti jače zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje pojačanog jugozapadnog vetra na veoma jak severozapadni.

Dakle, u naredna dva sata kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Bačkoj i na severu Banata, piše Đorđe Đurić.

Srbija se danas nalazi ispred hladnog fronta i u sistemu jugozapadnog strujanja, pa je i toplo, zbog strujanja vazduha sa Mediterana.

Do večeri hladni front stići će preko ostatka severa Srbije i do Beograda i centralne Srbije, a tokom noći i do juga Srbije.

Istovremeno, sa Mediterana Srbiji se sa juga približava oblačni sistem sa padavinama.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 22 na severu Vojvodine do 27 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 24°C. Zlatibor meri 20, Sjenica 17, a Kopaonik 12°C.

U petak na severu Srbije biće suvo vreme. U ostalim predelima očekuje se oblačno i osetno hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na višim planimama na jugu i jugozapadu Srbije očekuje se i sneg, uglavnom iznad 1600 metara nadmorske visine, pa bi sneg mogao da zabeli više delove Golije, Zlatara, Peštera, Kopaonika i planinana na Kosovu i Metohiji.

S obzirom na to da se očekuju nepvoljnije, potencijalno i opasne vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Za vikend se očekuje promenljivo oblačno, u nedelju povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.

Nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se u Srbiji i tokom većeg dela sledeće sedmice.

Prema trenutnim prognozama, stabilizacije vremena i značajnijeg otopljenja nema bar do pre 25. maja.

Autor: D.B.