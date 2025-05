VERA U PORODICU I ZDRAVO DRUŠTVO JAČA OD SVIH NEGATIVNIH ENERGIJA: Šapić i patrijarh Porfirije na manifestaciji Beogradski dani porodice'

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i srpski patrijarh Porfirije obišli su na Kalemegdanu manifestaciju „Beogradski dani porodice”, koja se do 1. juna po treći put organizuje u našem glavnom gradu. Gradonačelnik je zahvalio patrijarhu što je i ovog puta posetio manifestaciju koja je postala tradicionalna i uz koju otpočetka stoji Srpska pravoslavna crkva.

– Meni lično, ali i Beograđanima, izuzetno je važno da smo dobili blagoslov i podršku naše crkve. Kada smo svojevremeno najavili manifestaciju, imali smo problema baš zbog toga što je trebalo da se suprotstavi nakaradnom vrednosnom sistemu koji je u našem društvu od strane dosta uticajnih grupa, a neretko potpomognut i od same države, sistemski plasiran dugi niz godina. Mogu da se pohvalim da smo za samo tri godine, od manifestacije koja je trajala samo jedan dan sa par događaja, došli do toga da traje skoro dva meseca sa preko šesto različitih događaja, priredbi, koncerata, sportskih aktivnosti, edukativnih radionica i drugog kulturno-umetničkog sadržaja. Mnogi postojeći festivali i lepe porodične manifestacije žele da budu sastavni deo „Beogradskih dana porodice”, a to se prvi put 6. aprila desilo i sa Beogradskim maratonom. Manifestacija se ove godine završava 1. juna „Karnevalom brodova”, ali nakon toga počinje „Beogradsko leto” tako da ćemo se truditi da nastavimo u ovom duhu, dakle, davanjem prilike da ljudi sa svojom decom i porodicom mogu da provedu kvalitetno slobodno vreme u centru grada – rekao je Šapić.

– Želim svima da vodimo računa jedni o drugima, da čuvamo jedni druge, a mi kao Gradska uprava nastavićemo da se borimo za porodične vrednosti. Bez obzira na sve nedaće i pokušaje opstrukcije, mislim da smo pokazali da je vera u porodicu, vera u zdravo i normalno društvo jača od svih negativnih energija – naglasio je Šapić.

Patrijarh Porfirije izrazio je veliku zahvalnost Gradu Beogradu i gradonačelniku „što su razumeli da treba da slavimo porodicu”.

– Svaki praznik, tek ukoliko slavi zajednicu i porodicu i povezan je s njima, dobija svoj istinski i autentični smisao. Kada bismo analizirali duhovne praznike, videli bismo da je svaki na ovaj ili onaj način povezan s porodicom i zajednicom. Tako Vaskrsenje Hristovo jeste praznik u kojem slavimo ljubav božju u odnosu na čoveka, a to je već zajednica. Pritom, to je ljubav božja u odnosu na sve ljude, koja ih objedinjuje u celinu. Kroz ljubav, iako različiti, postajemo jednaki. Dakle, ništa što ne afirmiše porodicu, nas kao zajednicu i ljude koji smo upućeni jedni na druge u krajnjoj istanci nema smisla, a sve što nas upućuje na druge i čini da naše srce bude otvoreno za druge postaje značajno – poručio je patrijarh Porfirije.

Porodica je, dodao je patrijarh, učionica u kojoj učimo da budemo sposobni da slušamo, razumemo, darujemo i primamo darove, te postajemo celoviti. U elementarnom, najužem krugu učimo ko su mama, tata, brat, sestra, ko smo mi, i tek kroz te parametre svakoga možemo da vidimo u njegovom identitetu, prihvatamo i afirmišemo, naveo je patrijarh.

Događaju su prisustvovali sekretari Gradske uprave Darko Glavaš, Nataša Mihailović Vacić i Nikola Penić.

Na inicijativu gradonačelnika Šapića, „Beogradski dani porodice” su odlukom Skupštine Grada Beograda uvršteni u manifestacije od posebnog značaja za Grad Beograd.

Autor: D.B.