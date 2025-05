'PODGILI SMO BROJ INTERVENCIJA ZA VIŠE OD 30 POSTO' Stanojević: Niš sa novom zgradom Kliničnog centra ušao u 21. vek

POMOĆNIK generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš Goran Stanojević izjavio je danas da su u toj klinici u odnosu na period pre preseljenja u novu zgradu, u decembru 2017. godine, podigli broj intervencija za više od 30 odsto.

- Uspeli smo da neke grane hirurgije posebno istaknemo, odnosno taj tercijarni nivo koji zahteva da klinički centar dobije na značaju kroz posebne forme hirurgije. Definitivno smo povećali broj hirurških intervencija, broj izvođenja urgentnih hirurških stanja u urgentnom centru - rekao je Stanojević za Tanjug.

- Otkako je otvoren sa svojih 680 kreveta, 600 kreveta u standardnoj nezi. Radi se o 300 soba u jednokrevetnom, odnosno dvokrevetnom smeštaju sa kupatilima, što do sada nismo imali, 80 ležajeva u jedinicama intenzivne nege, 17 operacionih sala, od toga 15 u jedinstvenom operacionom bloku i dve sale u urgentnom centru - rekao je Stanojević.

Istakao je značaj zapošljavanja kroz akciju zapošljavanja.

Kako je rekao, Urgentni centar kao posebna organizaciona jedinica UKC bavi se najsloženijim, najurgentnijim, najhitnijim stanjima, ne samo na području grada Niša, nego i čitave Jugoistočne Srbije.

- Nama šalju se one najsloženije intervencije koje ne mogu da se urade u ovim opštim manjim bolnicama, to je mesto gde mi radimo, a to je tercijarna zdravstvena ustanova, odnosno Univerzitetski klinički centar i Urgentni centar - naveo je Stanojević.

Na pitanje šta će Nišu i jugu Srbije doneti izmene gradskog urbanističkog plana koji su stvoreni uslovi za izgradnju novog porodilišta i dečje klinike, Stanojević je kazao da je reč o kapacitetima koji su izuzetno značajni, pogotovo novo porodilište.

- To je još jedan iskorak ka neophodnosti, odnosno potrebi zbog i veće populacije i na kraju krajeva većih brojeva porođaja, čemu svi težimo - naveo je.

- Najbolje medicinare koje smo primili, kroz akciju zapošljavanja Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja, oni su dobili ne samo radno mesto, nego i specijalizacije koje su želeli. U ovakvom jednom objektu i organizacijom rada, najsavremenijom opremom, oni samo mogu da napreduju, jer ovde operišemo najsloženije hirurške intervencije, sprovodimo najsloženije dijagnostičke postupke koje se rade u svetu i jednostavno mesto za edukaciju mladih ljudi - dodao je Stanojević.

Istakao je da su grad Niš i čitav taj deo Srbije, novom zgradom Univerzitetskog Kliničkog centra ušli u 21. vek.

- To su one zgrade koje smo mi ranije gledali i posećivali, edukovali se iz različitih oblasti medicine u zemljama razvijenog sveta. Univerzitetski klinički centar i ovaj deo sa svojim kapacitetima je pokazao izuzetno veliki značaj baš u sistemu zdravstvene zaštite, pre svega u nekim kriznim situacijama koje su se pojavile, a ovom prilikom bih želeo da istaknem pre svega pandemiju kovida-19 - naveo je Stanojević.

Dodao je i da UKC Niš ima najsavremeniju opremu od najrenomiranijih proizvođača u oblasti medicinske opreme, a pre svega u oblasti hirurgije.

- Naše operacione sale su opremljene definitivno najsavremenijom opremom - istakao je.

Stanojević je naveo i da su u tu zdravstvenu ustanovu od 2019. godine do sada primili 1.323 radnika, od čega su 320 lekari i 770 sestre i ostalo osoblje.

On je podsetio da je objekat UKC otvoren 17. decembra 2017. godine, a da Grad Niš i okolina, odnosno jugoistočna Srbija, kome pripada 2,5 miliona ljudi kao najznačajniju zdravstvenu ustanovu, koja ima tercijarni nivo, ima upravo UKC Niš.

