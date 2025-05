Dvoje mogu da jedu i piju za manje od 1.000 dinara! Kafa u ovom mestu u Srbiji i dalje košta 80 dinara, limunada 60, a tek pljeskavica

Cene su neuporedivo niže u odnosu na prestonicu

Poznato je da su cene u restoranima i kafićima na jugu Srbije dosta niže u poređenu s Beogradom ili nekim turističkim centrom, pa se tako u ovim mestima kafa još uvek može naći od 80 do 100 dinara.

Mnogi posetioci budu iznenađeni iznosima ića i pića u ugostiteljskim objektima, a u nastavku teksta vam donosimo cenovnik jednog kafića u Leskovcu.

Ovde espreso košta 100 dinara, dok je sa mlekom deset dinara skuplji. Domaća kafa je jeftinija i košta sveća 80 dinara, dok su kapućino i makijato po 120 dinara kao i hladan nes.

Cenovnik pića

nes 90

hladan nes 120

čaj 80

gazirani i negazirani sokovi 110

voda 0,5 90

limunada 60

Što se tiče hrane u cenovniku stoji da pica košta od 270 do 350 dinara, a jedno parče iznosi 160 dinara. Sendviči i tostevi se kreću od 150 do 180 dinara, dok je pljeskavica od 180 do 250 dinara za 200 grama.

Cenovnik hrane

đačka pljeskavica 220

pljeskavica 200 grama 250

batak 290

belo meso 320

pohovani pileći štapići 350

tortilje 330

burito 310

Od dezerta je u ponudi slatka palačinka koji stoji od 150 do 200 dinara u zavisnosti od priloga, a slana palačinka je okruglo 200. Sve u svemu ukupan ceh za piće i hranu bi izašao manje od 1.000 dinara za dve osobe.

Autor: S.M.