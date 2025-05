Zbog jednog detalja plate im skoče u nebesa: Dva meseca u godini prilika su za neverovatnu zaradu

Zakonska obaveza je da građani Srbije dva puta godišnje menjaju gume na svojim vozilima, a vuklanizeri tokom sezona zamene guma mogu da zarade ogromne svote novca.

Zamena letnjih guma za zimske počinje od 1. novembra, a iste se skidaju i menjaju za letnje 1. aprila svake godine.

Stanovnik Beograda je sa vulkanizerom, čiji je dugogodišnji klijent, vodio razgovor upravo o sezoni zamene guma. U radionici koja se nalazi na periferiji Zemuna, otkrio je da tokom ta dva meseca u godini bude znatno više posla nego inače, pa je shodno tome i zarada daleko veća.

- Znate, mi vulkanizeri imamo ta dva meseca u godini kada radimo kao ludi: april i novembar. Tada radimo i po dvanaest sati dnevno! - otkrio mu je vulkanizer.

Majstor tvrdi da tokom udarnih meseci, kada svi u krajnjem momentu požure da zamene gume, njegova zarada bude od 300.000 do 450.000 dinara na mesečnom nivou, kao i da ljudi dolaze vikendom, ali i u većernjim satima.

Kada je reč o ostalim mesecima u godini, obim posla, ali i zarada se smanjuju.

- Kad prođu sezonske gužve, sve se vraća u normalu. Tad se zarada spusti na neku normalu: od 100.000 do 120.000 mesečno - rekao je vulkanizer mušteriji.

Zakonski propisi i cena zamene guma

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja stoji da vozači sa teritorije Republike Srbije počevši od 1. novembra, pa sve do 1. aprila naredne godine, moraju da imaju sve četiri zimske gume sa oznakom M+S (MS, M-S ili M&S), ukoliko na putu ima leda, poledice ili snega.

Takođe, ono što je važno, jeste da dubina šare na gumama ne sme biti manja od 4 milimetra.

Kazne za nepoštovanje propisa o posedovanju zimskih guma na automobilima, kreću se od 6.000, pa sve do 20.000 dinara za fizička lica.

Cene zamene guma svakako su niže od kazni, ali variraju u zavisnosti od veličine, kao i vrste felni.

U jednom servisu u Beogradu, montaža i balansiranje kompleta donetih guma za putnička vozila varira od 1.000 do 2.850 dinara, što ponavljamo, zavisi od veličine felni, ali na pojedinim mestima može biti i skuplje, i to od 2.000 do 5.000 dinara.

- Kad mi je vulkanizer rekao kolika mu je plata poželeo sam da se zamenimo! Zamena guma vredi više od moje diplome! - rekao je ovaj Beograđanin.

Autor: D.B.