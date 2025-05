Kamere snimile nezvanog gosta! Prvi pud viđen u ovom delu Srbije, počastio se na košnicama: Pogledajte snimak

Verovatno je došao sa Tare. Kao i druge životinje i medved beži od čoveka.

Da se medved mota i po lozničkom kraju pokazalo se na snimku nadzornih kamera postavljenih oko hranilišta za visoku divljač na teritoriji sela Miline. Uočen je u noći između nedelje i ponedeljka između lozničkih sela Kamenice i Miline, a to je prvi put da je ova životinja viđena na obroncima Ceru, rekao je večeras Vladan Đukanović, dugogodišnji lovac iz Miline, za Kurir.

- Uočen je pre par dana sa one strane Cera, pre dva dana se pojavio na nadzornim kamerama u Petkovici, a sinoć na kamerama u lovištu "Srbijašuma" Cer-Vidojevica da bi jutros bio u Kamenici gde je načinio štetu na košnicama domaćina Mihaila Živanovića. Od njih dvadesetak rasturio je dve i otišao. Verovatno je došao sa Tare. Kao i druge životinje i medved beži od čoveka – objašnjava Đukanović.

Medved prošetao lozničkim selima Izvor: Vladan Đukanović

Retko se dešava da medved napadne čoveka, kažu znalci. To se dešava ako oseti da je ugrožen, ili ako ima mladunce pa im se čovek previše približi.

- Nema razloga za brigu. Šumari i lovočuvari smatraju da ukoliko bude imao dovoljno hrane, nađe odgovarajuće stanište, da ima mir, možda se medved i zadrži na tom terenu. Pre ga nije bilo ovde jer je na Ceru bilo dosta livada koje su kosili seljaci, sada se šuma raširila i to mu odgovara jer on traži mir, a može ga naći na ovoj planini koja je prostrana. Lovci pretpostavljaju da je to jedan isti medved koji se kreće na ovom terenu jer on može da pređe dosta kilometara za kratko vreme. Inače, sada kreću pečurke po šumama i bilo bi bolje da ljudi ipak ne idu na teren sami već sa nekim – kaže Đukanović.

Podsetimo, u maju prošle godine kamere za praćenje divljači, koje upotrebljavaju lovočuvari LU ‘‘Gučevo’‘, snimile su kretanje mrkog medveda u ataru lozničkog sela Paskovac. Na osnovu snimka ocenjeno je da je to bila ženka teška oko 200 kilograma koja je verovatno došla sa terena Tare.

Inače, kako navode neki izvori, evropski mrki medved mirniji je od severnoameričkih rođaka i radije izbegava ljude. Medved hranu traži noći, a danju se povlači u mirna područja. Literatura kaže da je mrki medved najveći mesožder u Srbiji, a ženke ove vrste koje žive u Evropi teže prosečno sto, a mužjaci 150 kilograma. Mrki medved je u Srbiji i u Evropi strogo zaštićena vrsta, a kod nas ih je najviše na Tari.

Autor: A.A.