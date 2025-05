OBRATITE PAŽNJU! Evo u koje PORESKE ZAMKE SVI LAKO UPADNU: Mogu skupo da vas koštaju, zato se držite isključivo ovih pravila

Poresku prijavu morate podneti savesno i istinito. Ipak, mogu se dogoditi greške – ali ako je poresko rešenje već pravosnažno, naknadne izmene često više nisu moguće.

Šta učiniti ako primetite grešku? Odmah obavestite poresku upravu, najkasnije u roku od mesec dana od prijema poreskog rešenja. U tom roku poreski obveznici mogu da ulože žalbu i isprave jednostavne slovne ili računovodstvene greške.

Ipak, najbolje je greške izbeći unapred. Poreski stručnjaci iz kompanije Buhl sastavili su spisak najčešćih grešaka u poreskoj prijavi zbog kojih građani nepotrebno poklanjaju novac državi.

Greška 1: Propuštanje roka

Vreme je ključno i kod poreske prijave – propuštanje roka može vas skupo koštati. Svi koji su u obavezi da podnesu poresku prijavu moraju to učiniti najkasnije do 31. jula svake godine.

Zbog korone su postojale izuzetne okolnosti koje se još osećaju: prijava za 2022. godinu bila je moguća do 2. oktobra 2023, a za 2023. do 30. avgusta 2024. Tek za 2024. godinu ponovo važi redovni rok – do kraja jula 2025.

Rok mora da se poštuje jer u suprotnom poreska uprava može da naplati kaznu zbog kašnjenja ili da izvrši procenu poreza. Oni koji nisu u obavezi da podnose prijavu (npr. radnici u poreskoj klasi 1), nisu vezani ovim rokom – u tom slučaju imaju pravo da prijavu podnesu za prethodne četiri godine.

Ako se rok propusti, poreska uprava više ne priznaje prijavu jer je nastupila zastarelost. Iako tada ne slede kazne, gubi se pravo na povraćaj novca.

Savet: Postavite sebi podsetnik na rok za prijavu i vodite računa da su svi dokumenti pravovremeno prikupljeni. Ako unapred znate da nećete stići na vreme, zatražite produženje roka.

Greška 2: Bacanje računa i dokumenata

Za većinu ljudi poreska prijava više nije "bitka sa papirima", jer se računi više ne šalju automatski zajedno sa prijavom, kao ranije.

Ipak, postoji obaveza čuvanja: na zahtev poreske uprave morate moći naknadno da dostavite račune i dokaze.

Savet: Sve račune pažljivo čuvajte i pre podnošenja proverite da li ispunjavaju uslove poreske uprave. Najbolje ih je skenirati ili imati elektronske kopije koje su jasno čitljive.

Greška 3: Plaćanje računa u gotovini

Mnogi u Nemačkoj vole gotovinu, ali česta početnička greška je plaćanje majstora ili baštovana gotovinom. Poreska uprava takve troškove ne priznaje.

Savet: Naviknite se da takve račune plaćate preko banke – uplate preko Girocard kartice takođe su dozvoljene.

Greška 4: Nepregledanje poreskog rešenja

Kada ste konačno podneli prijavu, sledi čekanje. Ali posao još nije gotov: i poreska uprava može da pogreši, pa rešenje uvek treba temeljno pregledati.

Prema podacima Buhl-a, greške su česte: nepriznati troškovi, pogrešno uneti brojevi, pogrešna primena zakona i slično. Ako zbog greške morate da platite više poreza nego što je ispravno, morate odmah reagovati.

Savet: U zavisnosti od složenosti prijave, provera može potrajati. Poreski softver može da vam olakša posao i automatski proveri rešenje, pa čak i da pomogne u pisanju žalbe.

Greška 5: Zaboravljeni troškovi

Mnogi troškovi umanjuju poresku osnovicu, ali oni koji nisu stručnjaci često nešto zaborave. Evo troškova koji se najčešće zaboravljaju:

Dnevnice za službena putovanja: Ako ste često na terenu, možete ih uključiti u prijavu. Za odsustvo duže od 8 sati – 14 evra, za 24 sata – 28 evra, a dani dolaska i odlaska donose po 14 evra. Ako vam je poslodavac to već nadoknadio, ne možete ih ponovo tražiti.

Računi za režije: Stanari i vlasnici stanova mogu da odbiju troškove majstora i kućnih usluga (čišćenje, bašta). Stanari to nalaze u obračunu režija, a vlasnici u obračunu stambene zajednice (WEG).

Odlazak lekaru: Troškovi vezani za zdravlje mogu se prijaviti kao vanredni troškovi – ne samo lekovi i pomagala, već i troškovi prevoza do lekara, na terapije ili rehabilitaciju.

Kućna kancelarija: Može se priznati ako vam je to glavno mesto rada i nemate drugo radno mesto. Alternativno, možete koristiti paušal za rad od kuće, ali to ulazi u troškove zaposlenja. Vredi proveriti koja je opcija povoljnija za vas.

Autor: Marija Radić