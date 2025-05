Promenila sam i broj i sredinu, ali horor ne prestaj: Devojka iz Srbije slučajno završila na Telegram porno grupi

Bila je 2019. godina. Još sam bila tinejdžerka, nova u gradu, tek upisala fakultet, spremna da se predam svetu odraslih. U pokušaju da steknem prijatelje, davala sam broj telefona koji imam još od prvog razreda osnovne škole. Jednog dana, dok sam čuvala sestričinu, zazvonio je telefon. Nepoznat broj. Javljam se, a muški glas pita: „Koliko naplaćuješ otpozadi—” Tu mi je stao svaki dah. A onda su počeli da se nižu pozivi. U početku sam mislila da je u pitanju neslana šala mojih tadašnjih poznanika, ali jedan od poziva mi je sve objasnio. Screenshot mog Viber profila — profilna slika i broj — završio je u Telegram grupi sa više od deset. hiljada. članova. U toj grupi su se delile nage slike i snimci žena bez njihovog pristanka. Kasnije sam saznala da se to zove osvetnička pornografija. Šta sam ja uopšte tražila tamo? I ko je uopšte poslao moje informacije? Kasnije saznajem da su u tim grupama nalaze slike devojaka sa ulica, iz teretana, sa Instagrama, pa čak i slike malih devojčica. Nisam prijavila nikome. Samo sam želela da sve što pre nestane. Mislila sam da sam sama kriva — jer sam davala svoj broj svima. Dve godine kasnije promenila sam broj telefona, fakultet, društvo, ali me ovo i dalje prati. Komšinica mi šapatom kaže da je komšija spominjao kako sam „kružila po nekim grupama“. Pojeo me stid. Kad se jedna grupa ugasi, materijal se ponovo šeruje u drugima. Reciklira se. Životi se iznova uništavaju. Ali stvarno pitanje je: "Po kakvim se grupama ON kreće?" Stigma je uvek na ženama. Naš zakon još uvek ne prepoznaje osvetničku pornografiju kao krivično delo. U martu 2021. godine, uhapšen je N. S. (1996) iz Niša, administrator Telegram grupe “Nišlijke”, zbog sumnje da je činio dostupnim javnosti fotografije i video snimke pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem maloletnog lica. Međutim, krajem oktobra 2023. godine, krivična prijava protiv njega je odbačena, zbog nedostatka dokaza. Ja sam se okrenula feminističkim organizacijama za pomoć i tu našla utehu i razumevanje. Na neki način sam zahvalna. Grlim sve devojke koje su ovo prošle. Nadležne institucije ćute. Znate zašto? Jer su njihovi zaposleni u njima. Komšija je bio policajac.