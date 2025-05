U centru Beograda od ponedeljka važe NOVA PRAVILA Kažnjavaće se ovi prekršaji: Vozači, obratite pažnju

Ulica Vase Čarapića će od 25. maja omogućiti saobraćaj za sva motorna vozila u oba smera.

Sekretarijat za saobraćaj apeluje na vozače da se pridržavaju novih pravila saobraćaja.

Ulica Vase Čarapića će od nedelje, 25. maja ujutru, postati ulica u kojoj će se odvijati saobraćaj za sva motorna vozila u oba smera, saopštio je Sekretarijata za saobraćaj.

Vasina ulica je do sada funkcionisala u dvosmernom režimu saobraćaja, od Trga republike do Uzun Mirkove, i to samo za vozila javnog gradskog prevoza, taksi vozila i vozila za snabdevanje.

Novi semafor i pešački prelaz

Kako saopštavaju iz Sekretarijata za saobraćaj, od novih radova koji su izvedeni u Ulici Vase Čarapića, važno je napomenuti da je na raskrsnici Ulice Vase Čarapića i Dobračine izvršena semaforizacija raskrsnice i postavljen pešački prelaz.

Takođe, na okretnici JGPP-a uspostavljen je nov pešački prelaz prema Akademskom parku. Ukinuto je autobusko stajalište za turističke autobuse i prebačeno na Kalemegdan.

Uz terminus javnog gradskog prevoza kod Akademskog parka rekonstruisano je taksi stajalište i obezbeđeno 14 parking-mesta. U Uzun Mirkovoj ulici, prekoputa Etnografskog muzeja, formirana su podužna mesta za parkiranje.

Zabranjeno zaustavljanje i ometanje saobraćajaSekretarijat za saobraćaj poziva i apeluje na sve vozače da od nedelje, 25. maja, Ulicu Vase Čarapića više ne tretiraju kao ulicu usporenog saobraćaja, već kao i svaku ulicu u kojoj se odvija dinamički saobraćaj za sva vozila i da je ni na koji način ne koriste za zaustavljanje i ometanje saobraćaja. U protivnom komunalna milicija će sankcionisati navedene vidove prekršaja.

"Cilj svih ovih mera je da se otvaranjem Ulice Vase Čarapića za sva motorna vozila u oba smera obezbedi bolja protočnost saobraćaja, ravnomerna zastupljenost svih vozila, kao i da se rasterete centralne gradske ulice koje gravitiraju ka Ulici Vase Čarapića", saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Autor: S.M.