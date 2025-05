NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! Pašće 30mm kiše za manje od 24 sata: Nevreme pravi haos u gradovima Srbije

RHMZ za danas (21.05.) najavljuje promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz slab i umeren vetar južnih pravaca. Najviša temperatura od 20 do 25 °S.

Pljuskovi i grmljavine očekuju se i na području Beograda.

Do kraja meseca česte padavine

U četvrtak (22.05.) ujutro i delom pre podne u Vojvodini, na istoku i jugoistoku Srbije umereno do znatno oblačno sa pojavom kiše i lokalnih pljuskova, a u ostalim krajevima uglavnom suvo uz sunčane intervale. Tokom dana u svim predelima promenljivo uz sunčane periode, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće retka (izolovana) pojava. Vetar slab i umeren, na jugu i jugozapadu Srbije povremeno jak, jugozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15 °S, a najviša od 23 do 26 °S. U toku noći lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na severu Srbije.

U petak (23.05.) promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U severnim i centralnim krajevima izražen je rizik od pojave jakih grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, dok će na jugu Srbije pljuskovi biti ređa pojava.

Za vikend i početkom naredne sedmice nastavlja se period sa čestim padavinama, koje će postati dugotrajnije i obilnije - u subotu (24.05.) najpre na jugoistoku Srbije (preko 30 mm za 24 h), dok se u nedelju i početkom naredne sedmice (od 25. do 29.05.)očekuje širenje padavinske zone sa juga i istoka preko centralnih predela ka zapadu uz pad temperature.

