Zašto na Titovom grobu nema petokrake? Sahrana se pripremala za samo 72 sata, a kada su se kamere ugasile počeo je završni čin, bez javnosti

Kada je Tito umro 4. maja 1980, inženjer Dragomir Gavrilović imao je samo 72 sata da pripremi sve za sahranu 8. maja

Jedna od najdugovečnijih misterija vezanih za Josipa Broza Tita odnosi se na izostanak bilo kakvog ideološkog simbola na njegovom grobnom mestu u „Kući cveća“ u Beogradu. Na njegovom sarkofagu, izrađenom od belog venčačkog mermera i teškom čak devet tona, nalazi se samo jednostavan natpis: „Josip Broz Tito 1892–1980.“

To je mnogima delovalo čudno, s obzirom na to da je Tito decenijama gradio kult ličnosti kroz spomenike, ustanove, trgove, gradove, i „Štafetu mladosti“. Kao vođa koji je uticao na milione ljudi i oblikovao političku sudbinu čitave Jugoslavije, mnogi su očekivali bar petokraku kao ideološki simbol na njegovom grobu.

Međutim, istorijski izvori nude jasan odgovor na tu „misteriju“. Tokom posete SAD 1960. godine, Tito je obišao grob Franklina D. Ruzvelta u vrtu njegove kuće i bio je zadivljen jednostavnošću tog grobnog mesta. Izrazio je želju da i sam počiva na sličan način – u cvetnoj bašti, pod vedrim nebom, sa jednostavnim natpisom, bez ikakvih ideoloških oznaka.

Taj plan je sproveden u delo. Beogradska „Kuća cveća“ simbolično je replicirala Ruzveltov vrt, a sarkofag je smešten ispod staklene kupole kako bi simbolično bio pod otvorenim nebom. Kada je Tito umro 4. maja 1980, inženjer Dragomir Gavrilović imao je samo 72 sata da pripremi sve za sahranu 8. maja. Zbog težine mermerne ploče, privremeno je postavljena lakša maska kako bi ceremonija protekla bez tehničkih problema.

Nakon što su se kamere ugasile i svetski lideri otišli, u 16:30 je počeo završni čin sahrane, bez javnosti. Tada je kovčeg obložen bakrom, spušten u grob, prekriven betonskom pločom i na kraju postavljena prava, teška mermerna nadgrobna ploča.

Zbog toga, jednostavan izgled Titovog groba i izostanak petokrake nisu rezultat teorija zavere, već ispunjenje lične želje Josipa Broza Tita. Istorijski dokumenti i svedočanstva potvrđuju da je sve urađeno s namerom i po uzoru na jednog drugog velikog svetskog lidera.

"Kad smo 1979, posle posete Kubi, na terasi Kuće cveća stajali Ljubičić, Tito, ja i još neko, onda je deda pitao - Šta ono gradite tamo? - Muzej, rekao je Ljubičić.

- Mauzolej?

- Ne, ne druže predsedniče, pravimo muzej.

- Ja želim ovde da budem sahranjen, rekao mu je Tito

A zvezda petokraka nije stavljena jer u prvom tom delu sahrane je napravljena to što je izgledalo kao kutija šibica... I to se tako zatvaralo. Da su stavili zvezdu ona nikad ne bi izgledala ko prava zvezda, jer zbog tih šina to ne bi izgledalo kako treba..." ispričao je svojevremeno Joška Broz, unuk Josipa Broza.

Zaključno, misterija o nedostatku ideološkog simbola na Titovom grobu zapravo ne postoji – reč je o svesnoj i simboličnoj odluci samog predsednika, koja nas poziva da više verujemo u istorijske činjenice, a manje u mitove i senzacionalizam.

Autor: D.B.