'Skroz je poplavela, udarala je glavom o zemlju' Deca u Ivanjici u opasnosti? Psi umiru od strašnog otrova

Na nekoliko lokacija u ivanjičkom kraju zabeleženi su novi slučajevi trovanja pasa, a prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je korišćena opasna i zakonom zabranjena supstanca – kreozan.

Meštane posebno zabrinjava to što je otrov bačen na mestima gde svakodnevno borave deca - u delu parka, u blizini sportskih terena, kao i pored škola i vrtića.

Kreozan je izuzetno toksičan, može izazvati smrt kod životinja, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi, naročito dece koja mogu doći u kontakt sa njim ili ga udahnuti. Najveću zabrinutost izrazili su roditelji, koji su više puta apelovali na nadležne da hitno preduzmu mere zaštite. Kako je za portal Infoliga.rs objasnila predstavnica Društva za zaštitu životinja "Otvoreno srce", Jelena Rajković, kreozan je opasna materija, a nažalost ovaj slučaj nije osamljen u ovom kraju.

- Kreozan je materija koja je zabranjena i nije dostupna nikome i samim tim ne bi trebalo da bude dostupna ljudima. Međutim, ne znam gde ga ljudi nabavljaju. Kreozan je otrov od kojeg umiru psi u najgorim mogućim mukama, ali on nije samo opasan za životinje, već i za ljude, decu, jer vi njega možete da nanesete na obuću i odnesete kući, da ga udahnete - rekla je Rajković.

Ona je podsetila na jedan prošlogodišnji slučaj.

- Ljudi uopšte ne znaju sa čime se igraju. Mi smo imali prošle godine slučaj čoveka iz Ivanjice, jednog inženjera, koji je svog psa ostavio u svom dvorištu. On nas je pozvao i ispostavilo se da su njemu bacili otrov u dvorište i otrovali oba psa. Čovek je to jedva preživeo. Ja ne mogu da verujem da do te mere ide ljudska psiha da vi uzmete kreozan otrov i idete redom ulicom i bacate po dvorištima ljudima koji imaju kućne ljubimce. Znači da nešto sa nama nije u redu. Mi iz Udruženja imamo svakodnevne sastanke, imamo odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom i radimo na tome da se otvori prihvatilište koje po znakonu pripada svakoj lokalnoj samoupravi i imamo zeleno svetlo od države, opredeljena su sredstva za izradu projekta za prihvatilište i nadam se da ćemo uspeti u tome - kaže Jelena Rajković iz Društva za zaštitu životinja "Otvoreno srce".

Žena opisala jezive scene mučenja

Najveću zabrinutost iskazali su roditelji koji su u više navrata apelovali na nadležne da preduzmu mere zaštite. Radinka Popović iz sela Prilike opisala je jezive scene koje su se odigrale pred njenim očima.

- Samo je došlo kuče i počelo da se prevrće ovde i da povraća. Nije mogla na zadnje noge, tražila je hladovinu. Verujte da je jedva uginula. Ja onaj prizor nisam videla u svom životu, da neko može onako da se muči. Udarala je glavom u zemlju i sve vreme želela da ode kod ostalih kučića, sva je poplavela, zato smatram da je otrovana - kaže gospođa Radinka.

Druga meštanka rekla je da je svuda prisutan strah i zabrinutost, posebno jer u ovom kraju ima dosta male dece.

- Igraju se po dvorištu, po travi... Ovo je za mene katarstrofa. Onaj ko je sposoban to da uradi životinji, on je sposoban i čoveka da ubije. Ja imam unučiće, ovde hvala bogu ima i dosta dece, ali brinemo za njih - kaže Milovanka Kalajanović iz sela Prilike.

Ipak, uprkos više podnetih prijava protiv N.N. lica za zlostavljanje i trovanje pasa, efekti izostaju, a trovanja se nastavljaju. Jedno od ključnih rešenja koje građani predlažu jeste formiranje prihvatilišta za pse u Ivanjici, kako bi se smanjio broj napuštenih životinja na ulicama i predupredile ovakve tragedije. Osnivanjem prihvatilišta ne samo da bi se životinje zaštitile, već bi se i unapredila bezbednost dece i svih građana, a istovremeno poslala jasna poruka da nasilje nad životinjama neće biti tolerisano.

