Povodom druge godišnjice smrtonosne železničke nesreće u martu u Grčkoj su se sukobili demonstranti sa policijom u Atini. Ulice su bile u plamenu, letele su kamenice i Molotovljevi kokteli, a malo ko zna da su za naziv ovog "omiljenog" oružja pojedinih demonstranata odgovorni - Finci.

Demonstrant baca Molotovljev koktel na policiju tokom protesta u Santjagu 1. maja 2023. godine

Tada je protest u grčkoj prestonici počeo mirno - minutom ćutanja. Potom su učesnici protesta svećama ispisali broj 57 na zemlji, broj ljudi koji su poginuli u nesreći. Hiljade ljudi je protestovalo ispred grčkog parlamenta u kojem su poslanici raspravljali o inicijativi opozicije za glasanje o poverenju Vladi desnog centra.

U jednom trenutku, međutim, muškarci sa kapuljačama napali su policiju kamenjem, Molotovljevim koktelima i bakljama. Ulice su bile blokirane, nastao je potpuni haos!

Bombe za izgladnele komšije?!

Kako je, zapravo, nastalo omiljeno oružje ne samo besnih demonstranata, već i huligana na fudbalskim utakmicama, ali i kriminalaca i terorista?

Naziv Molotovljev koktel prvi put se spominje tokom Zimskog rata. Ovaj sukob izbio je kada je Sovjetski savez napao Finsku 30. novembra 1939, svega tri meseca nakon početka Drugog svetskog rata.

"Ime je bilo pogrdna referenca na sovjetskog ministra spoljnih poslova Vjačeslava Mihailoviča Skrjabina kome je nadimak bio Molotov (na ruskom čekić), koji je bio jedan od arhitekata sporazuma Ribentrop - Molotov potpisanog krajem avgusta 1939", piše Vikipedija.



Molotov je, naime, na sovjetskom državnom radiju izjavio da su bombaške misije nad Finskom zapravo bile isporuke humanitarne pomoći iz vazduha za njegove izgladnele komšije?!

Finci mu, pak, nisu ostali dužni - uzvratili su sarkazmom, ali i uništavanjem stotina tenkova. Reagujući na ovu suludu izjavu, nazvali su sovjetske kasetne bombe "Molotovljeve korpe hleba", da bi kasnije počeo da se koristi naziv Molotovljevi kokteli kao "piće da ide uz njihove pakete sa hranom".

Kada su sovjetski tenkovi stigli, Finci su napravili oko pola miliona improvizovanih "flaša-bombi". Ručne zapaljive bombe su navodno uništile stotine oklopnih vozila, piše "Ozy".

Iako je ime dobio u Zimskom ratu, to nije bio prvi sukob u kom je Molotovljev koktel korišćen - bio je to Španski građanski rat između 1936. i 1939, preneo je "BBC na srpskom".

"Oružje siromašnog čoveka"

Molotovljev koktel često koriste demonstranti, kada drugi vidovi borbe ne daju rezultate. Primera radi, argentinski revolucionar Če Gevara ga je zvao "produženom rukom" izuzetne vrednosti u gerilskom ratu.



Neki od ključnih razloga su što ga može svako napraviti i to bez izdvajanja velike sume novca.

Molotovljev koktel se sastoji od obične staklene flaše napunjene zapaljivom tečnošću i jednostavnog sistema za paljenje, navodi Vikipedija.

- To je oružje siromašnog čoveka, ne postoji recept kako se pravi. To je improvizovana bomba - rekao je ranije vojni ekspert Kristijan Greb.

Naravno, većina ljudi zna da ovo "oružje" nije legalno, te vinovnici incidenata sa Molotovljevim koktelima neretko završe iza rešetaka.

Jedan od surovijih primera zloupotrebe Molotovljevih koktela stiže nam iz okruga Simpson u američkoj saveznoj državi Kentaki. Naime, Trej Alekander Gvatnej-Lou pokušao je da spali srednju školu sa pet ovih koktela.



Ubrzo ga je stigla kazna. Proglašen je krivim za izradu i posedovanje ilegalnog oružja i osuđen je na 20 godina zatvora 2018. godine, piše "Vikipedija".

