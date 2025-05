U VRANJU KIŠA PADA VIŠE OD 30 SATI! Palo je 28,3 litra kiše po metru kvadratnom

Padavine su počele u subotu u ranim jutarnjim satima. Juče popodne je kiša stala na kratko, na nekih sat vremena i nastavila da pada u kontinuitetu.

- Prema merenjima od jutros palo je 28, 3 litra kiše po metru kvadratnom, kaže za Kurir meteorolog Meteorološke stanice u Vranju Ana Novović.

Ona objašnjava da se radi o većoj količini padavina za 24 sata, ali da ne treba zaboraviti da su maj i jun najkišovitiji meseci na ovom području.

- S tim što juna imamo više temperature i više grmljavinskih oluja. Na našem području maj mesec je najkišovitiji i za 24 sata je pala velika količina kiše, ali s obzirom da je bio takav oblačni sistem svi smo se našli na udaru, cela zemlja, nismo mi izuzetak, objašnjava Novović.

Prema vremenskoj prognozi, do prestanka padavina doći će u popodnevnim časovima. Temperatura u Vranju od juče je nepromenjena i kreće se između 8 i 10 stepeni Celzijusa.

- Do kraja meseca nestabilno vreme, temperatura će varirati biće u porastu, ali i u padu. Toplije vreme možemo da očekujemo početkom juna uz temperaturu do 16 stepeni, ali to nije prosečna temperatura za mesec jun, napominje meteorolog Ana Novović iz Meteorološke stanice u Vranju.

Autor: S.M.