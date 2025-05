UHVAĆEN KROKODIL IZ CENTRA NIŠA Građani mogu da odahnu, a evo gde se sada nalazi egzotična zverka: Čeka da se javi vlasnik

Volonteri udruženja za zaštitu životinja ZOO Planet iz Niša nisu mogli da veruju svojim ušima kada su primili telefonsku dojavu jedne sugrađanke da je u centru grada juče videla krokodila.

Kako bi se uverili da se ne radi o neslanoj šali ili o zabuni, zatražili su snimak nečuvenog prizora u Dečanskoj ulici koji im je potvrdio da je u centar grada na misteriozan način zaista dospeo krokodil.

Volonterka ZOO Planeta Jelena Cvetković kaže da je poziv delovao verodostojan jer je žena koja im se obratila bila vidno uznemirena ali da su za svaki slučaj ipak zatražili potvrdu kako bi imali osnovu za izlazak svoje patrole.

- Čuli smo glas mlađe ženske osobe koja nam je rekla da je na ulici u bari pored kontejnera krokodil. Kazala je da je najpre pomislila da se radi o gušteru ali da je životinja prevelika za ovu vrstu gmizavaca te da se sigurno radi o krokodilu. Objasnila je da se plaši da mu priđe te da misli da reptil vreba mačke koje se tuda šetaju - priča volonterka.

"Odmah mi je bilo jasno da zabune nema"

Prema proceduri ovog udruženja u svakom pojedinačnom slučaju obaveštavaju se "specijalisti" za pojedine vrste životinja.

- Koleginici zaduženoj za reptile kazala sam da bude u pripravnosti kako bi mogla da reaguje čim joj se javim sa lica mesta. I dalje sam mislila da se možda radi o nekoj igrački jer znamo da ljudi svašta izbacuju iz svojih kuća na ulicu. Međutim, kada sam ugledala životinju, odmah mi je bilo jasno da zabune nema. Nisam odmah primetila da je reč o prepariranom primerku jer ta vrsta životinja ima običaj da se bukvalno "ukipi" kada lovi. Kada sam mu prišla blizu primetila sam prelome na repu koji ukazuju da je punjena. U pitanju je bilo mladunče kajmana dužine između 50 i 70 centimetara koje je zaista delovalo živo. Mnogi ljudi su stajali na ulici, gledali sa prozora i terasa šta će se desiti ubeđeni da im je u komšiluk stigao pravi krokodil Odmah sam pozvala policiju, oni su napravili zapisnik jer se mora ispitati odakle ta životinja na tom mestu. Radi se o reptilu koji je na listi ugroženih vrsta, njegovi derivati nisu legalni pa to sve mora da se ispita. Nemamo ideju kako je krokodil dospeo na to mesto, moguće je da ga je neko slučajno izbacio dok je čistio stan ali to je već stvar policije - nastavlja Jelena.

Krokodil se sada nalazi u ZOO Planetu dok se čeka odluka o njegovoj daljoj sudbini.

- Čekamo da se osuši kako bismo ga očistili a nadležni organi će odlučiti šta sa njim dalje. Ako se javi neko i dokaže da ga legalno poseduje biće mu vraćen. Ukoliko to ne bude slučaj, možda će biti prebačen u Prirodnjački muzej ili će ostati kod nas. U ceo ovaj slučaj uključen je i Zavod za zaštitu prirode Srbije jer smo i njih odmah obavestili o nesvakidašnjem pronalasku - saopštila je Jelena.

Komentarišući to što su Nišlije poverovale da im se u gradu zaista pojavio krokodil, ona objašnjava da to nije toliko čudno.

"Svašta smo izvadili iz šahtova"

- Ljudi su pomislili da je izašao iz kanalizacije jer je viđen u bari. To nije neuobičajeno ako uzmemo u obzir da smo samo od početka ove godine iz šahtova vadili ribe, jazavce i druge životinje - rekla je Jelena koja je u ZOO Planetu već 11 godina gde brine o dobrobiti životinja ali i o zaštiti svojih sugrađana.

Još jednom ali pre dvadesetak godina, Nišlije su digle grad na noge zbog "krokodila" koji je primećen nedaleko od niškog naselja "9.maj". Životinjica je odnesena u Veterinarski institut gde je ustanovljeno da se radi o daždevnjaku.

Pre 16 godina ponovo se digla uzbuna kada je jedan Nišlija na bankomatu u Ulici 7. jula u zatekao bou koja se omotala oko aparata. Prepadnuti čovek alarmirao je vatrogasce koji su ogromnog gmizavca stavili u plastičnu kofu i odneli u svoje prostorije.

Zahvaljujući novinarskim izveštajima javio se vlasnik koji je kazao da je boa zvana Boško preko terase pobegla iz stana ali to ga nije amnestiralo od prekršajne prijave zbog neadekvatnog čuvanja gmizavca.



Autor: Jovana Nerić