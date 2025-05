Tužna sudbina trojice braće iz Beograda nakon smrti oca: Deda ne želi da im ostavi ništa od imovine - kada su ga pitali zašto, odgovor ih je slomio

Mladić iz Beograda podelio je priču o porodičnoj nepravdi vezanoj za nasledstvo.

Porodične priče često kriju duboke rane i nepravde, a jedna takva potresla je porodicu iz Beograda, gde je jedan mladić otvoreno podelio bolnu i složenu ispovest o nasledstvu koje preti da razori familijarne odnose.

Naime, kako je otkrio u svojoj Redit objavi, nakon smrti oca, on i još dvojica braće suočavaju se sa situacijom u kojoj deda, očigledno favorizujući svog mlađeg sina – njihovog strica, želi da mu ostavi celo nasledstvo, zanemarujući prava unuka pokojnog sina. Kada su pokušali da saznaju razlog takvog odnosa, dobili su šokantno objašnjenje u koje ne žele da veruju.

"Pre oko godinu dana izgubili smo oca. Nas trojica braće ostasmo bez njega, a od bliže familije još imamo dedu i strica (koji ima svoju porodicu i još otplaćuje stambeni kredit). Problem je što deda polako ali sigurno 'navlači vodu' na stričevu vodenicu tj. sve ide ka tome da će njemu ostaviti dvoiposoban stan kad umre. Naravno, to nikad nije direktno rečeno, ali je kroz neke razgovore i suptilne komentare polako postalo jasno šta se sprema.

Stric ništa ne spominje, ali deda voli da 'baci kosku' u fazonu: 'Vi imate stan, vi ste dobili stan' - drugim rečima nemojte da očekujete ništa od ovog, i slično", napisao je momak.

Kako je dalje otkrio, on smatra da je takva ideja nefer iz više razloga. Kako kaže, deda je ceo život više voleo strica nego njihovog oca, što nije bila nikakva tajna. Stric, kao mlađi sin i porodični mezimac, uživao je privilegije kojima su i njegova deca bila obasuta. Sa druge strane, njih trojica, unuci pokojnog oca, praktično su bili zapostavljeni, a deda je retko šta davao njima, uprkos tome što su oni odrastali u znatno skromnijim uslovima.

Usledilo šokantno objašnjenje

Sve to na stranu, objašnjava, ono što je dodatno zakomplikovalo situaciju jeste nedavni razgovor u kojem im je deda, gotovo oprezno ali sa sigurnošću, rekao da oni zapravo nisu njegovi unuci.

"E sad, ono što me dodatno 'probudilo', skoro mi je deda u nekom razgovoru rekao, onako malo oprezno ali sa čvrstom verom u to, da mi nismo zapravo njegovi unuci. Da nam je neko drugi otac, a da to zna naša majka (koja se davno razvela od oca i nije živela s nama). Ona to negira, i ranije je u par navrata čvrsto negirala, a i meni sve to deluje kao pokušaj da nas 'isključi' iz priče kad je nasledstvo u pitanju. Mislim, ozbiljno razmišljam da odem da uradim DNK test, samo da njemu dokažem i stavim tačku na tu priču, jer svi ličimo na oca i fizički i po karakteru. A i da pokaže DNK test suprotno, to ne menja meni lično ništa, on ostaje meni otac", dodaje on.

U pozadini svega postoji sumnja da je možda već potpisan neki tajni ugovor između dede i strica, kao što je ugovor o doživotnom izdržavanju, zbog čega bi ceo stan pripao stricu. Dodaje i da ih ne bi začudilo da je sve već dogovoreno, naročito jer stric pokazuje materijalistički stav, iako se sa jedne strane čini da želi pomoći. Na kraju, pita se koje su pravne mogućnosti u njegovoj situaciji. Da li postoji osnov za preispitivanje, osporavanje ili proveru nasledstva?

Deda ima pravo da radi šta želi?

U komentarima je naišao na mešavinu pravnih i laičkih saveta.

Pravni saveti su, uglavnom, bili jasni – ukoliko je stan u vlasništvu dede, on sa njim može raspolagati kako želi, uključujući i pravo da ga u potpunosti ostavi stricu. Takođe, ukazano je da, ako postoji bilo kakav ugovor između dede i strica – uključujući i ugovor o doživotnom izdržavanju – on je pravno valjan i gotovo ne može biti osporen, osim u izuzetnim slučajevima. S druge strane, ukoliko takav ugovor ne postoji, tada se otvara prostor za zakonsko nasledstvo, i u tom slučaju mu je savetovano da se obrati advokatu i potraži svoj zakonski "nužni deo".

"Takav deda vam i nije deda"

Laički komentari svodili su se na to da se trojica braće pomire s tim da ih deda ne gleda kao svoje unuke i da jednostavno prihvate situaciju kakva jeste.

"Taj deda kad misli da niste njegovi unuci, vam i nije deda", "Uradite DNK da bi zauvek rešili misteriju, ako pak niste njegovi unuci, ne biste trebali da trošite ni sekund svog vremena više razmišljajući o takvoj osobi", "Ne bi mene taj deda više video u životu", glasili su samo neki od komentara.

Autor: S.M.