IZ ZIME ULAZIMO PRAVO U LETO! Od 1. juna i iznad 30 stepeni, a evo šta meteorolog Ristić kaže o padavinama (VIDEO)

Meteorolog Ivan Ristić najavio je promenljivo vreme do kraja maja, a od 1. juna letnjih 30 stepeni.

- Epicentar nevremena je bio u Beogradu, ne baš u samom centru. Palo je od 20 do 20 milimetara kiše. To ne deluje puno, ali kada se to desi u jako kratkom vremenu, to znači potop jer kanalizacija kao da ne može da primi tu vodu - naveo je Ristić.

Kako je dodao, slične padavine su moguće i u budućnosti, pa bi u tim situacijama bilo najbolje izbegavati potencijalno rizična mesta.

- Nastavlja se promenljivo vreme do kraja maja, mada ne ovako obilnih kiša ne bi trebalo da bude. Četvrtak će biti najkišovitiji dan - dodao je Ristić.

Iz zime idemo pravo u leto. Od 1. juna kada počinje klimatološko leto počinje porast tempatura. Biće i iznad 30 stepeni. Afrički aticiklon se postavlja na svoje mesto. Počinje i sušna sezona u Grčkoj, završava se sa kišama, ali je temperatura mora hladnija za dva stepena nego prošle godine, sada je između 18 i 20 stepeni.

Prema njegovim rečima, u junu neće biti jačih zahlađenja, ni obilnijih kiša, ali će padavina biti.

Autor: S.M.