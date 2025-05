SRUČILA SE KIŠA NA BEOGRAD, UDARAJU I GROMOVI: Crni oblaci se nadvili nad prestonicom, oglasio se i RHMZ!

RHMZ je u najnovijoj najavi objavio da će do kraja dana promenljivo oblačno, kao i da se očekuje se lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Kiša je odjednom jako krenula da pljušti, a čuju su se i udari gromova.

RHMZ je u najnovijoj najavi objavio da će do kraja dana promenljivo oblačno, kao i da se očekuje se lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, prvo na severozapadu Srbije.

Na području Beograda povremeno kratkotrajna kiša i lokalni pljusak sa grmljavinom, najavili su iz RHMZ.

Vremenska prognoza za sutra

Ujutro i delom pre podne u istočnoj polovini Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu zemlje umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. U ostalim krajevima pretežno vedro. U toku dana u svim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće retka (izolovana). U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slabog do umerenog intenziteta, a tokom dana u većini predela umeren do jak. Najniža temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša od 22 do 24 stepena.

Vreme narednih dana

Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom biće najčešća u četvrtak uz kratkotrajni pad temperature, dok će u ostalim danima do kraja perioda biti umereno toplo uz ređu pojavu padavina.

Autor: A.A.