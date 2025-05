Đorđe Memedovski (23) iz Smedereva nestao je pre 6 dana i za njim se aktivno traga. Njegova sestra Zorana ispričala je za "Blic" dosad nepoznate detalje iz njegovog života i otkrila koje su poruke razmenili neposredno pre nego što je Đorđe nestao.

Za sada niko nema informaciju gde se mladić nalazi. Ono što nam je Zorana otkrila jeste da je njen brat imao probleme na poslu, da je veče pre nestanka ostao na radnom mestu nekoliko sati duže nego inače, ali i da je ujutro rekao njenoj ćerki da ide u šetnju, iz koje se više nije vratio.

- Đole i ja smo bili jako bliski. On je nekoliko meseci pre nestanka živeo u mom stanu i pomagao mi je oko dece. Kada sam, zbog posla, prešla kod roditelja, on je ostao sam da živi u mom stanu jer mu je odande bio bliži prevoz za posao - objasnila je Zorana.

U poslednje vreme je bio nervozan

Zorana Memedovski je ispričala i da je Đorđe u poslednje vreme bio nervozniji nego inače, ali da je kao razlog uvek navodio posao.

- Imao je previše posla i žalio se kako radi u lošim uslovima, kako se mašine u pekari stalno kvare. Uvek sam mu govorila da će se to rešiti, a on je meni ne tako davno rekao: "Zoko, ne mogu više, umor me je stigao." - priča kroz suze sestra nestalog mladića.

Ona je za "Blic" otkrila i da je Đorđe veče pre nestanka ostao znatno duže na poslu, nakon čega je došao u porodičnu kuću da spava. Zorana je ispričala i da je tog kobnog jutra ponašanje njenog brata bilo dosta čudno, kao i poruka koju joj je poslao.

- Veče pre nestanka ostao je duže na poslu. On, inače, radi do 23 časa najkasnije, a u utorak uveče radio je do dva. Došao je kući tek posle pola 3 i legao da spava. Rekao mi je da mora da ostane duže jer ima mnogo hleba da izreže - 2.000 komada. Ujutro sam sa ocem išla u opštinu, on je ostao da spava - prisetila se Zorana.

Rekao je da ide da šeta i nestao

Ona je ispričala i da je nestali mladić popušio cigaretu kada se probudio i da je njegova baba prva osoba koja je posumnjala da nešto nije kako treba.

- Kada je ustao, seo je i ispušio cigaru. Rekao mi je da radi drugu smenu. Onda se obukao i krenuo da ide iz kuće. Moja ćerka ga je upitala gde će, a on joj je rekao da ide da prošeta.

Kasnije je naša baba pitala moje dete gde je Đole, a ona joj je rekla da je otišao u šetnju. Tada se baka zabrinula i pitala: "U kakvu šetnju, dete? Ujka je trebalo da radi prvu smenu?". To je bio prvi alarm da nešto nije uredu, sve se dešavalo oko 10 sati - pričala je Zorana kroz suze.

Jecajući, Zorana je pročitala poslednje poruke koje je razmenila sa bratom.

- Oko 10:29 poslao mi je poruku "Volim te", ja sam se šokirala. Odmah sam ga pitala gde je i rekla da se javi, ali odgovora nije bilo. Oba broja su mu bila ugašena - kroz jecaje je pričala sestra nestalog Đorđa.

Redakcija "Blica" došla je u posed poslednje prepiske nestalog mladića i njegove sestre. Na ovim fotografijama možete videti poslednje reči koje joj je Đorđe uputio.

Poslednje reči pred nestanak

Veče pre nego što je mladić nestao, požalio se da ostaje duže na poslu.

"Ja ostajem duže zbog hleba" - pisalo je u poruci koju je poslao Đorđe sestri

"Zašto?" , glasio je njen odgovor

"Zato što imam još 2.000 hlebova da izrežem, na primer", pisao je Đorđe, a sestra mu je odgovorila sa: "Ok".

U sredu ujutro, na dan kada je Đorđe Memedovski poslednji put i viđen, napisao je poruku Zorani:

"Volim te", kratko je pisalo u poslednjoj poruci koju je Đorđe poslao pre nego što je ugasio telefone.

"Šta bre?? Javi mi se, gde si?!" - odgovarala mu je Zorana.

"Majka ne može da uđe u Đoletovu sobu, potresaju je slike"

Zorana je otkrila i da je cela porodica u jako teškom stanju, ali da je njihovoj majci trenutno najteže.

- Majka je jako loše, ne može da podnese ovoliku bol. Svi dele njegove slike, a ona kako vidi natpis tako krene da plače sve jače, sve je to veoma potresa. Ne ulazimo u njegovu sobu, nećemo da pokvarimo miris. Majka ne može da gleda u njegove fotografije koje se nalaze u kući. Sve je onako kako je ostavio, njegova odeća, patike... Sve podseća na njega - pričala nam je Zorana kroz suze.

Kroz jecaje, ona je rekla da nada da je živ još uvek postoji.

- Samo da je živ, samo da nam se vrati. Još ga čekam, da ga zagrlim - zaključila je sestra nestalog mladića.

Njegov otac Đorđe takođe ne gubi nadu. On je za "Blic" rekao da veruje da je njegov sin živ i da se samo krije zbog nečega.

Detaljan opis nestalog mladića i kontakt porodice

Podsetimo, Đorđe Memedovski je visok oko 175 cm, težak oko 70 kilograma, ima smeđu kratku kosu i plave oči. Na dan nestanka nosio je trenerku krem boje i bele patike.

Porodica i prijatelji mole sve koji imaju bilo kakve informacije o Đorđu da ih hitno jave na broj telefona 061/278 14 34 ili da se obrate najbližoj Policijskoj upravi.

Autor: Dalibor Stankov