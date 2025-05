SVE SE MENJA! Za kampovanje u Grčkoj od ove godine važe NOVA PRAVILA! Seničić upozorio: Kazne su i do nekoliko hiljada evra (VIDEO)

Turiste u Grčkoj ove godine očekuju velike promene.

Ove promene odnose se na naplaćivanje takse za ulazak na ostrva, takođe kampavanje samo na određenim mestima biti dozvoljeno, kao i parking. Posebno treba voditi računa o rigoroznim saobraćajnim kontrolama.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA, je naveo da se turisti moraju prilagoditi zakonima koji važe u zemljama u koje putuju, a to je slučaj i sa Grčkom.

- Ove godine je donet zakon i striktno će se primenjivati, a odnosi se na kampere. Generalno, naši ljudi koji su voleli da kampaju i koji imaju kampere, su znali da u Grčkoj mogu, da je to jedna od retkih zemalja gde mogu da stanu bilo gde. Čak na običnom parking ili da stanu na samoj obali mora. I do sada im niko nije pravio probleme. Sada je promenjan zakon. Dakle, sada će se raditi ozbiljne kontrole. Neće se to dozvoljavati. Od sada će morati da budu u onim kampovima koji su pravljeni za to. Dakle, u regularnim kampovima. Kazne idu od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra, zavisi od lokacije - rekao je Seničić za Pink.

Ukazao je i na rigorozne saobraćajne kontrole koje se mogu očekivati ove godine.

Veliki broj policaja se će biti spreman na severu Grčke da kontroliše. Ono što do sada nije bilo kontrolisano. Dakle, prosto moramo da se ponašamo u skladu sa propisima koji tamo važe.

Tu si u posebne takse.

- Za apartmane smo do sada plaćali pola evra dnevno, odnosno 5 evra za 10 dana. Od ove godine će to biti 15 evra za 10 dana, odnosno 1,5 evra dnevno po apartmanu. Kada je reč o hotelima, to se kreće od 2 evra do 10 evra dnevno, po jednoj sobi, dakle ne po osobi. I to je nešto što ne verujem da će u velikoj meri opredeliti ljude da li da putuju, da li da ne putuju, ali svakako je neki dodatni trošak - naveo je Seničić.

Prema njegovim rečima, kada su u pitanju takse za ostrva Mikonos i Santoroni, treba napomenuti da tamo ne ide veliki broj putnika.

- Tu imamo dnevne takse za posete ovim ostrovima, one se kreću od 20 evra u sezoni i desetak evra u predsezoni. Dakle, to je nešto što Grci uvode kao preventivu da bi se smanjio broj gostiju - objasnio je Seničić.

Autor: S.M.