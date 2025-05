Evo kako da prepoznate da li ste zaraženi ovim virusom ili imate alergiju: Poznata doktorka rešila dilemu! Jedna stvar ih razlikuje

Na rinoviruse se ne stiče imunitet i osoba može da bude zaražena i do deset puta u toku godine

U proleće kada je vreme još uvek promenljivo - hladna jutra i topli dani mnogi odrasli građani i deca se žale na simptome rinovirusa. Isto tako s cvetanjem biljaka i širenjem polema mnogi ljudi osećaju simptome alergije, ali malo njih uočava razliku.

Iako su slični simptomi, virusna infekcija i alergijske reakcije se razlikuju prvenstveno po tome što kod alergije nema povišene telesne temperature, dok se kod rinovirusa neretko javi, ali ne prelazi 38.

Dr Radmila Šehić specijalista opšte medicine kaže za Kurir da rinovirusi napadaju nos i ždrelo i imaju lokalno zadržavanje.

- Nastaju iznenadno i prenose se kapljičnim putem sa prehlađenog na novog kandidata kijanjem, kašljanjem, pričom, poljupcem, dodirivanjem zaraženih predmeta. Rinovirus ima tipičnu kliničku sliku, to je poseban izraz lica, crvenilo nosa i nosnih krilaca, curenje bistrog sadržaja iz nosa, kijanje, suv kašalj i retko se javlja porast temperature. Ukoliko dođe do temperature ne ide preko 37 ili 38 i temperaturu do 38,5 ne treba spuštati jer deluje kao antiseptik odnosno brani organizam - objašnjava dr šehić i dodaje:

- Ovi virusi kratko traju od tri do pet dana, osoba treba da bude aktivna, da nije malaksala, ali kao takva ona može da zarazi druge ljude. Na ovaj virus se ne stiče imunitet i osoba može da bude zaražena i do deset puta u toku godine.

Simptomi rinovirusa

Što se tiče alergije na polen odnosno praškastu materiju koju raspršuju biljke, šire se i mnogima smetaju, dr Šehić kaže da postoje razlike u simptomima koje možemo uočiti.

Simptomi alergije

kijanje

svrab i curenje nosa

kašalj

svrab u očima, nosu i ušima

curenje nosa

nema temperature

- Čak jedna trećina ljudi ima alergiju na polen. Alergija se javlja uvek u isto vreme, a virusna infekcija može da se javi u bilo koje doba godine. Kod alergije na polen javlja se praskavo kijanje, postoji promuklost, što kod rinovirusa nije tipično. Javlja se i kašljucanje, nos nije zapušen, ali ima slivanje bistrog sekreta kao voda i više kapanje iz nosa. Simptomi alergije traju dok traje cvetanje, a rinovirusi ne staju.

Autor: D.B.