UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU: RHMZ najavio da će biti još toplije, evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od osam do stepeni 13, a najviša od 23 do 27 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije. Najniža temperatura biće oko 12 stepeni, a najviša oko 25 stepeni.

Narednih dana će biti pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije, pa se sledeće sedmice u većini mesta očekuje od 30 do 34 stepena.

Biometeorološka prognoza

Povolјna biometeorološka situacija doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba.

Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima.

Autor: Marija Radić